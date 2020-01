In der Bundesliga gastiert der Spitzenreiter RB Leipzig am heutigen Samstag bei Eintracht Frankfurt. Hier bei SPOX könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Als Tabellenelfter hat die Eintracht den aktuellen Spitzenreiter der Bundesliga zu Gast. Beinahe doppelt so viele Punkte sammelten die Rasenballer im bisherigen Saisonverlauf ein, stellen den besten Angriff und die stärkste Abwehr der Liga, was zwangsläufig das beste Torverhältnis nach sich zieht. Zwölf Saisonsiege und lediglich zwei Niederlagen sind ebenfalls das Maß der Dinge. Die Sachsen also stehen verdient dort vorn - mit vier Punkten Polster auf Rekordmeister Bayern München.

Vor Beginn: Im Vergleich zum vielversprechenden Rückrundenauftakt in der vergangenen Woche belässt Adi Hütter seine Startelf unverändert. Neues Personal steht dem Eintracht-Coach auch nicht zur Verfügung, denn von Neuverpflichtungen sah der Verein im Winter bislang ab.

RB Leipzig: Klostermann nicht im Kader - SGE unverändert

Vor Beginn: Lukas Klostermann steht heute nicht im Kader. Der Verteidiger leidet unter Knieschmerzen, weshalb ihn Trainer Julian Nagelsmann aus Vorsichtsmaßnahmen nicht nominierte. Für den Nationalspieler rückt Amadou Haidara ins Team.

Vor Beginn: Vor wenigen Stunden hat RB Leipzig den Transfer von Dani Olmo bestätigt. Für den Offensivspieler überweisen die Roten Bullen eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro. Der Spanier hat einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Im Kader steht er heute noch nicht.

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind da.

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig: Die Aufstellungen

SGE: Trapp - Toure, Abraham, Hinteregger, Ndicka - Chandler, Sow, Rode, Kostic - Gacinovic - Dost

Trapp - Toure, Abraham, Hinteregger, Ndicka - Chandler, Sow, Rode, Kostic - Gacinovic - Dost RBL: Gulacsi - Mukiele, Adams, Upamecano, Halstenberg - Haidara, Laimer - Sabitzer, Nkunku - Schick, Werner

Vor Beginn: Mit einem Sieg kann RB Leipzig seinen Vorsprung auf den FC Bayern München auf vorübergehend sieben Punkte ausbauen. Die Münchner empfangen Schalke 04 am Abend.

Vor Beginn: Daniel Siebert wird die Partie leiten. Dem Schiedsrichter assistieren Lasse Koslowski, Holger Henschel und Patrick Alt, während Deniz Aytekin das Geschehen aus Köln beobachten wird.

Vor Beginn: Die Begegnung wird um 15.30 Uhr in der Frankfurter Commerzbank-Arena angepfiffen.

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig heute live im TV und Livestream

Der Bezahlsender Sky besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga und zeigt somit auch Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig live. Dabei könnt Ihr zwischen der Einzel- und Konferenz-Berichterstattung wählen.

Zudem bietet der Pay-TV-Sender seinen Kunden einen Livestream via SkyGo an. Mit dem SkyTicket könnt Ihr Euch außerdem einen Tagespass sichern.

Wer kein Sky -Abonnement hat oder erwerben möchte, kann bereits 40 Minuten nach Abpfiff alle Bundesliga-Highlights bei DAZN sehen. Der Streamingdienst teilt sich die Rechte am deutschen Oberhaus in dieser Saison mit Sky . Hier geht's zur Anmeldung für den kostenlosen Probemonat.

