3. Liga heute live: Carl Zeiss Jena gegen Preußen Münster im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag starten Carl Zeiss Jena und Preußen Münster in die zweite Saisonhälfte der 3. Liga. SPOX zeigt Euch, wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Tabellenkeller-Kracher: Während Preußen Münster mit 16 Zählern auf dem vorletzten Platz steht, befindet sich Carl Zeiss Jena mit vier Punkten weniger auf dem Konto am Tabellenende. Die Blau-Gelben haben bereits acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Carl Zeiss Jena vs. Preußen Münster: Ort und Anpfiff

Die Begegnung zwischen Carl Zeiss Jena und Preußen Münster steigt am heutigen Samstag (25. Januar) um 14 Uhr. Gespielt wird im Ernst-Abbe-Sportfeld in der thüringischen Großstadt Jena. Die Spielstätte bietet rund 13.000 Zuschauern einen Platz.

Es ist bereits der 21. Spieltag der 3. Liga, da die ersten beiden Spieltage der Rückrunde noch vor dem Jahreswechsel stattfanden. Damit gleicht die dritthöchste deutsche Spielklasse die zwei zusätzlichen Spieltage der Saison im Vergleich zu den anderen deutschen Profi-Ligen aus. Während in der 1. und 2. Bundesliga je 18 Teams spielen, treten in Liga drei 20 Vereine an.

3. Liga: Jena - Münster heute live im TV und Livestream

Im frei empfangbaren Fernsehen könnt Ihr die Drittliga-Partie zwischen Carl Zeiss Jena und Preußen Münster nicht sehen. Stattdessen zeigt Magenta Sport das Spiel live in voller Länge. Das Streamingportal der Telekom hat alle Spiele der 3. Liga im Programm. Neben der TV-Übertragung steht außerdem ein Livestream zur Verfügung. Die Partie begleiten wird Kommentator Alexander Küpper und Moderator Basti Schwele.

Die dritten Programme des öffentlich-rechtlichen Senders ARD zeigen pro Spieltag zwei Begegnungen live. Am 21. Spieltag handelt es sich dabei um SV Meppen gegen Waldhof Mannheim ( NDR ) und das Gastspiel des FSV Zwickau beim 1. FC Magdeburg ( MDR ).

Carl Zeiss Jena gegen Preußen Münster heute im Liveticker

Solltet Ihr kein Telekom-Kunde sein, könnt Ihr die Begegnung zwischen Carl Zeiss Jena und Preußen Münster in unserem ausführlichen Liveticker verfolgen. Bei SPOX bleibt Ihr immer auf dem neusten Stand und verpasst garantiert kein Highlight. Hier geht's zum Liveticker .

3. Liga: Die Tabelle vor dem 21. Spieltag