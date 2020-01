Bundesliga: SC Freiburg gegen SC Paderborn heute live im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

SC Freiburg - SC Paderborn: Anstoßzeit, Austragungsort, Schiedsrichter

Anstoß der Partie ist am heutigen Samstag, den 25. Januar, um 15.30 Uhr. Gespielt wird im Freiburger Schwarzwald-Stadion, das Platz für 24.000 Zuschauer bietet. Folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Christian Dingert

Christian Dingert Assistenten: Tobias Christ, Timo Gerach

Tobias Christ, Timo Gerach Vierter Offizieller: Nicolas Winter

Nicolas Winter Video-Assistent: Robert Hartmann

SC Freiburg gegen SC Paderborn: So seht Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream

Wer auf eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gehofft hat, wird leider enttäuscht. Die Begegnung zwischen dem SC Freiburg und SC Paderborn wird ausschließlich bei Sky zu sehen sein - entweder als Einzelspiel oder in der Konferenz.

Darüber hinaus bietet der Bezahlsender zwei Optionen, das Spiel im Livestream zu verfolgen. So können Sky -Kunden via SkyGo auf das Bundesliga-Paket zurückgreifen. Außerdem könnt Ihr einen Tagespass mit dem Sky Ticket erwerben.

Wer sich etwas gedulden kann, ist bei DAZN an der richtigen Adresse. Bereits 40 Minuten nach Abpfiff laufen die Highlights aller Bundesligaspiele ein. Zudem besitzt der Streamingdienst die Rechte an allen Freitags- und Montagsspielen sowie an den Partien am Sonntag um 13.30 Uhr. Das Abonnement kostet Euch nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats lediglich 11,99 Euro monatlich. Das Jahresabo ist für 119,99 Euro zu haben.

Bundesliga: Freiburg - Paderborn im SPOX-Liveticker

Die Partie zwischen dem SC Freiburg und SC Paderborn könnt Ihr zudem im Einzelticker von SPOX verfolgen, solltet Ihr keine Möglichkeit haben, das Spiel vor Euren Bildschirmen zu sehen. Außerdem bleibt Ihr im Konferenzticker auf dem Laufenden und verpasst somit auch keine Tore auf den anderen Plätzen.

Freiburg gegen Paderborn: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten Christian Streich und Steffen Baumgart ihre Mannschaften aufstellen:

SC Freiburg: Schwolow - Gulde, Koch, Heintz - Schmid, Haberer, Höfler, Günter - Kwon, Höler - Petersen

Schwolow - Gulde, Koch, Heintz - Schmid, Haberer, Höfler, Günter - Kwon, Höler - Petersen SC Paderborn: Zingerle - Jans, Kilian, Schonlau, Collins - Vasiliadis, Gjasula, Sabiri - Pröger, Antwi-Adjei - Srbeny

© getty

Bundesliga: Der aktuelle Tabellenstand am 19. Spieltag

Mit einem Sieg könnte der SC Paderborn die Rote Laterne an Fortuna Düsseldorf übergeben. Freiburg wäre hingegen bei einem Sieg und einer Leverkusener Niederlage auf dem sechsten Tabellenrang.