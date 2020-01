Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen FC Augsburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

Union Berlin - FC Augsburg: Anstoßzeit, Austragungsort, Schiedsrichter

Die Begegnung des 1. FC Union Berlin und des FC Augsburg wird am heutigen Samstag, den 25. Januar, zur gewohnten Nachmittagszeit um 15.30 Uhr angepfiffen.

Austragungsort ist das Berliner Stadion an der Alten Försterei. Die Kult-Spielstätte bietet insgesamt Platz für 22.012 Zuschauer. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus.

Union Berlin gegen FC Augsburg: Das Spiel heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Spiel zwischen Union Berlin und dem FC Augsburg. Der Bezahlsender beginnt eine Viertelstunde vor Anpfiff, also um 15.15 Uhr, mit der Übertragung der Partie. Kommentiert wird das Spiel von Oliver Seidler.

Neben der klassischen Übertragung im TV zeigt Sky das Spiel auch im Livestream via Sky Go.

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff sind die Highlights der Partie auf DAZN zu sehen.



Bundesliga: Union - Augsburg im SPOX-Liveticker

Das Spiel zwischen Union Berlin und dem FC Augsburg könnt Ihr wie gewohnt auch im SPOX -Liveticker verfolgen. Zusätzlich zum Einzelticker zum Spiel , verpasst Ihr auch im Bundesliga-Konferenzticker keine wichtige Szene aus der Alten Försterei.

Union Berlin vs. FC Augsburg: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten Urs Fischer und Martin Schmidt ihre Teams auf den Rasen schicken:

Union Berlin: Gikiewicz - Friedrich, Subotic, Parensen - Trimmel, Gentner, Andrich, Lenz - Ingvartsen - Ujah, Andersson

Gikiewicz - Friedrich, Subotic, Parensen - Trimmel, Gentner, Andrich, Lenz - Ingvartsen - Ujah, Andersson FC Augsburg: Koubek - Lichtsteiner, Gouweleeuw, Jedvaj, Max - Khedira, Baier - Richter, Löwen, Vargas - Niederlechner

Bundesliga: Tabelle vor dem 19. Spieltag

Für beide Teams könnte die Begegnung eine richtungsweisende Partie sein: Union steht nur drei Punkte über dem Relegationsplatz, der FCA hat sechs Punkte Vorsprung auf Platz 16.