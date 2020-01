Ski Alpin JETZT LIVE: Damen-Abfahrt in Bansko im Livestream, Liveticker & TV sehen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA

Jetzt ein neues Konto bei DAZN eröffnen und im ersten Monat den kompletten Ski-Weltcup gratis im Eurosport-Channel live mitverfolgen!

In der Abfahrt am Freitag siegte überraschend Mikaela Shiffrin, die die Speed-Expertinnen hinter sich lassen konnte. Diese sehnen heute nach Revanche und wollen in ihrem eigenen Metier erfolgreich bleiben.

Joana Hählen, die immerhin Dritte wurde und im Training überzeugen konnte, gilt weiterhin als Favoritin - neben Corinne Suter. Die Österreicherinnen hatten nach dem krankheitsbedingten Ausfall von Nicole Schmidhofer ihre liebe Not.

© getty

Ski-Weltcup: TV-Übertragung & Livestream der Damen-Abfahrt in Bansko

Über den Eurosport-Channel zeigt DAZN den gesamten Ski-Weltcup live - somit auch die zweite Damen-Abfahrt in Bansko.

Auch der ORF wird das Event live auf ORF eins und per Livestream in der TVthek übertragen. Die Übertragung soll um 9.30 Uhr beginnen. Die Abfahrt von Kitzbühel ist für 11.30 Uhr angesetzt. Deshalb schaltete der ORF nach 20 Läuferinnen zur Übertragung auf die Streif.

Uhrzeit Ort Disziplin LIVETICKER TV 10.15 Uhr Bansko (BUL) Abfahrt Damen SPOX DAZN , ORF

Liveticker zur zweiten Abfahrt der Damen

Für alle Fans des Skisports, die sich die Damen-Abfahrt nicht live im TV ansehen können, gibt es das Event alternativ auch im SPOX-Liveticker .

Bansko-Abfahrt verschoben: DSV forderte späteren Start

Die Startzeit der für Samstag angesetzten Damen-Abfahrt in Bansko wird aus Fairness-Gründen um eine halbe Stunde nach hinten auf 10.15 Uhr MEZ verschoben. Das gab der Ski-Weltverband FIS Freitagmittag bekannt. Am Freitag hatten Starterinnen mit hohen Nummern von besseren Lichtverhältnissen profitiert.

Die Initiative, die Abfahrt zu verschieben, kam vom deutschen Skiverband. Dessen steirischer Cheftrainer Jürgen Graller sagte der Deutschen Presse-Agentur : "Ich weiß, dass Kitzbühel ist und da müssen wir reinpassen." So hatte die ursprünglich geplante Startzeit mit der Herren-Abfahrt auf der Streif zu tun, für die es viel Zeit für die Vorberichterstattung im Fernsehen geben sollte.

"Man muss da auch mal was sagen. Sie haben das dann eingesehen und gesagt, sie müssen schauen, was sie machen können", berichtete Graller von den Gesprächen mit der FIS und den Organisatoren. "Ich habe schon einen Wirbel gemacht. Es haben sich dann alle angeschlossen."

Abfahrt von Bansko: Startnummern der ÖSV-Läuferinnen

Die komplette Startliste gibt's in der Übersicht , hier folgen die Startnummern der Österreicherinnen:

11: Ramona Siebenhofer

15: Stephanie Venier

16: Tamara Tippler

17: Nicole Schmidhofer

18: Mirjam Puchner

21: Christine Scheyer

23: Anna Veith

26: Nina Ortlieb

33: Elisabeth Reisinger

39: Michaela Heider

Bansko: Damen-Abfahrt von Freitag: Endstand

Platz Läuferin Zeit Rückstand 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:29,79 2. Federica Brignone (ITA) 1:29,97 +0,18 3. Joana Hählen (SUI) 1:30,02 +0,23 9. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:31,49 +1,70 15. Anna Veith (AUT) 1:32,04 +2,25 17. Stephanie Venier (AUT) 1:32,08 +2,29 19. Mirjam Puchner (AUT) 1:32,31 +2,52 21. Michaela Heider (AUT) 1:32,37 +2,58 24. Christine Scheyer (AUT) 1:32,82 +3,03

Weltcup-Kalender der Damen im Jänner