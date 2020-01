Ski Alpin JETZT LIVE: Hahnenkammrennen in Kitzbühel im Livestream & TV sehen

Facebook

Im Gegensatz zum Super-G konnten die ÖSV-Läufer in diesem Winter in der Abfahrt noch keinen vollen Erfolg einfahren. Im bisherigen Abfahrts-Weltcup war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Beat Feuz und Dominik Paris. Doch mit dem Kreuzbandriss des Südtirolers werden die Karten auf der Streif neu gemischt.

Mit Vincent Kriechmayer und Matthias Mayer kann Österreich zwei starke Abfahrer vorweisen, gerade mit den österreichischen Fans im Rücken, könnte etwas möglich sein. Zudem kommt Mayer nach dem gestrigen zweiten Platz im Super-G mit breiter Brust.

Ski-Weltcup: TV-Übertragung & Livestream des Hahnenkamm-Rennens

Über den Eurosport-Channel zeigt DAZN den gesamten Ski-Weltcup live - so auch alle Rennen auf der Streif.

Ihr habt die Möglichkeit, den Streamingdienst für einen Monat kostenlos zu testen. Anschließend kostet ein DAZN -Abonnement 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahresabo.

Außerdem zeigt der ORF die Rennen live auf ORF eins und in der TvThek. Vor der Streif-Abfahrt steht die zweite Damen-Abfahrt aus Bansko auf dem Programm.

Uhrzeit Ort Disziplin LIVETICKER TV 11.30 Uhr Kitzbühel (AUT) Abfahrt Herren SPOX DAZN , ORF

Herren-Abfahrt auf der Streif: Liveticker

Für alle, die den Klassiker nicht vor dem Fernsehrschirm verfolgen können, bietet sich idealerweise der SPOX-Liveticker an.

Kitzbühel: Startnummern der ÖSV-Herren auf der Streif

Acht Österreicher nehmen die Streif am Samstag in Angriff. Hier geht's zur kompletten Startliste , die ÖSV-Läufer kommen mit folgenden Nummern:

6: Max Franz

9: Vincent Kriechmayr

13: Matthias Mayer

19: Otmar Striedinger

23: Christian Walder

29: Daniel Danklmaier

37: Johannes Kröll

50: Stefan Babinsky

Favoriten der Kitzbühel-Abfahrt? Wer gewinnt auf der Streif?

Der Favoritenkreis für die heutige Weltcup-Abfahrt in Kitzbühel scheint so groß wie nie die Jahre zuvor. Denn mit Dominik Paris fehlt der Kitz-Rekordsieger unter den aktiven Fahrern und Topfavorit. Dazu sorgt auch der Umstand, dass die Streif im Training etwas weniger scharfe Krallen gezeigt hat, für neu gemischte Karten. So hoffen die Österreicher auf den ersten Heimsieg seit 2014.

Max Franz geht mit Startnummer sechs als erster Österreicher ins Rennen. Vincent Kriechmayer folgt mit Nummer neun, der gestrige Zweitplatzierte Matthias Mayer mit Nummer 13. Los geht es um 11.30 Uhr.

Weltcup: Stand in der Abfahrt der Männer

Platz Athlet Siege Punkte 1. Beat Feuz (SUI) 2 400 2. Dominik Paris (ITA) 2 384 3. Thomas Dreßen (GER) 2 201 4. Matthias Mayer (AUT) 0 200 5. Alesander Aamodt Kilde (NOR) 0 198 6. Vincent Kriechmayer (AUT) 0 174 7 Johan Clarey (FRA) 0 162 8. Adrien Theaux (FRA) 0 108 . Urs Kryenbühl (SUI) 0 108 10. Ryan Cochran-Siegle (USA) 0 107

Ski Alpin: Weltcup-Kalender der Herren im Jänner