Australian Open: Dominic Thiem besiegt Taylor Fritz und steht im Achtelfinale - Was ist mit Thomas Muster?

© getty

Thiem steht damit zum zwölften Mal in einem Major-Achtelfinale, es ist sein 25. Grand-Slam-Turnier. Zum dritten Mal steht er in der zweiten Woche von Melbourne.

Sowohl von der Einstellung als auch vom Kampf her stufte Thiem das Match gegen Fritz als "echt gute Leistung" ein und "spielerisch war es eine Steigerung zu den ersten zwei Runden."

Nun trifft er im Achtelfinale auf Gael Monfils, der Thiems ehemaligen Trainingskollegen Ernests Gulbis in drei Sätzen aus dem Turnier nahm ( hier geht's zu Dominic Thiems Auslosung ). Gegen den Franzosen gewann Thiem alle seiner bisherigen fünf Duelle.

Indessen sorgte das Verhältnis zu "Supercoach" Thomas Muster für Verwunderung. Der ehemalige French-Open-Sieger unterstützte Thiem in den ersten zwei Runden der Australian Open noch, am Samstag fehlte er dann in Thiems Betreuerloge. Auch am Tag davor war Muster nicht beim Training des Weltranglisten-Fünften anwesend.

Ein Statement ist für den späteren Samstag angekündigt, Thiem bestätigte in seiner Pressekonferenz bereits die Trennung .

Dominic Thiem schlägt Taylor Fritz: Stimmen zur Partie

Dominic Thiem : "Wir hatten schon zwei enge Matches. Im zweiten Satz war ich glücklich, da ich alle Breakbälle abwehren konnte. Er verdiente sich den dritten Satz. Ich bin sehr glücklich, durchgekommen zu sein."

...über seinen nächsten Gegner : "Gael ist ein großer Entertainer. Ich gebe mein Bestes. In der zweiten Woche eines Slams gibt es keine einfachen Gegner."

via ServusTV : "Ein bisschen Hadern ist okay, solange es sich nicht auf das Match auswirkt. So war es heute. Ich kämpfte um jeden Punkt, auch dann, wenn es nicht einfach war, weil er jeden ersten Aufschlag mit über 210 k/h getroffen hat."

© getty

Dominic Thiem: Weg bei den Australian Open 2020