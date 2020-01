BVB: Borussia Dortmund gegen den 1. FC Köln live im legalen Livestream sehen

Im ersten Spiel des 19. Spieltags treffen am heutigen Freitag Borussia Dortmund und der 1. FC Köln aufeinander. Beide Mannschaften sind mit einem Sieg in die Rückrunde gestartet, der BVB siegte dank drei Haaland-Toren in Augsburg, Köln schlug Wolfsburg. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel ganz legal im Livestream sehen könnt.