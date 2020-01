Premier League: Wann können der FC Liverpool und Jürgen Klopp Meister werden?

Facebook

Den Startrekord in der Premier League haben Jürgen Klopp und Co. bereits eingefahren, jetzt soll auch der Meistertitel her.

FC Liverpool: Wann können die Reds Meister werden?

Theoretisch könnte der FC Liverpool die erste Meisterschaft seit 1990 bereits am 29. Februar feiern. Dazu allerdings müssten die Reds alle ihre Spiele gewinnen und Verfolger Manchester City alle verlieren. Auch die weiteren Verfolger Leicester City und der FC Chelsea müssten einige Punkte liegen lassen.

Möglich ist auch ein Titelgewinn im Stadion des Titelverteidigers: Hat der FC Liverpool nach dem Duell im Emirates Stadium (4. April) 19 oder mehr Punkte Vorsprung, sind sie bei nur sechs ausstehenden Spielen bereits Meister. Unrealistisch ist dies nicht, da der Vorsprung des LFC auf Manchester City aktuell 16 Zähler (bei einem Spiel weniger) beträgt.

Am statistisch wahrscheinlichsten ist eine Meisterschaft am 14. März. Dann nämlich würden die Reds ihren Titel im Nachbarschaftsduell mit dem FC Everton einfahren, sollten sowohl sie als auch Manchester City ihren bisherigen Punkteschnitt halten (2,9 bzw. 2,08).

© getty

Premier League: Die Top 4

Noch steht für Liverpool ein Spiel gegen West Ham aus, das wegen der Klub-WM verschoben wurde.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. FC Liverpool 23 54:15 39 67 2. Manchester City 24 65:27 38 51 3. Leicester City 24 52:24 28 48 4. FC Chelsea 24 41:32 9 40

FC Liverpool: Die kommenden Premier-League-Spiele

Weiter geht es gegen West Ham, bevor gegen den FC Southampton ein Duell zwischen Klopp und Ralph Hasenhüttl wartet.

Termin Heim Auswärts 29. Januar West Ham United FC Liverpool 1. Februar FC Liverpool FC Southampton 15. Februar Norwich City FC Liverpool 24. Februar FC Liverpool West Ham United 29. Februar FC Watford FC Liverpool

Sadio Mane: Wie schlimm ist seine Verletzung?

Es war ein Schreckmoment für die Reds: Sadio Mane griff sich beim Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers nach einem Laufduell an den Oberschenkel und signalisierte kurz darauf, dass es nicht weitergeht. Für Afrikas Fußballer des Jahres übernahm nach rund einer halben Stunde LFC-Neuzugang Takumi Minamino.

Wie schlimm die Verletzung des Senegalesen ist, ist noch nicht bekannt. Laut BT Sport soll es sich bei der Herausnahme nur um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt haben. Dass Mane nicht (langfristig) ausfällt, werden wohl alle, die es mit LFC halten, hoffen.

Denn: Mane ist wichtig. In den 30 Pflichtspielen dieser Saison gelangen ihm 26 Torbeteiligungen, zudem gehört Mane zu den Leistungsträgern beim aktuellen CL-Sieger.

© getty

FC Liverpool: Die Erfolge der Reds im Überblick

Die Titelvitrine der Liverpooler ist groß, auf einen Erfolg in der PL wartet der Klub allerdings bereits seit 30 Jahren.