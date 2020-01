Liverpool-Coach Jürgen Klopp schwärmt von Wolves-Angreifer Adama Traore

Liverpools Trainer Jürgen Klopp hat Adama Traore von den Wolverhampton Wanderers in den höchsten Tönen gelobt. "Traore ist momentan nahezu unmöglich zu verteidigen", sagte Klopp im Anschluss an den 2:1-Sieg gegen die Wolves am Donnerstagabend.