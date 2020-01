Mark Nzeocha von den San Francisco 49ers: Das ist der Deutsche in Super Bowl LIV

Mit Mark Nzeocha wird in Super Bowl LIV auch ein Deutscher auf dem Feld stehen. Der 30-Jährige zählt zu den besten Special Teamern der 49ers und könnte der dritte deutsche Sieger in der Geschichte des Super Bowls werden. Und das, obwohl er ursprünglich einen ganz anderen Sport ausüben sollte.

Wenn die Kansas City Chiefs am Sonntag der kommenden Woche auf die San Francisco 49ers treffen, stehen zahlreiche hochklassige Duelle an.

Die schier unaufhaltsame Passing-Offense der Chiefs rund um Patrick Mahomes gegen die vielleicht beste Defense der NFL, angeführt von Nick Bosa und Richard Sherman. Auf der Gegenseite misst sich die von Kyle Shanahan so brillant entworfene Rushing-Offense der 49ers mit der durch Tyrann Mathieu, Frank Clark und Co. deutlich verbesserten Defense von Kansas City.

Und doch sollte das Aufeinandertreffen der beiden Special Teams im Super Bowl ebenfalls überaus interessant werden - zumindest aus deutscher Sicht. Mit Mark Nzeocha steht dann nämlich einer von nur zwei deutschen NFL-Profis, die in dieser Saison zum Einsatz gekommen sind, für die 49ers auf dem Feld.

Mehr noch: Der 30-Jährige ist der vielleicht wichtigste Special Teamer in San Franciscos Kader. Im vergangenen Jahr nahmen ihn die 49ers für weitere drei Jahre unter Vertrag, in der laufenden Saison verbuchte Nzeocha zehn Tackles und einen geblockten Punt, beim Sieg über die Green Bay Packers im NFC Championship Game sicherte er seinen 49ers im vierten Viertel zudem den Onside-Kick-Versuch von Mason Crosby.

Nzeocha: "Die mögen mich im Special Team"

Der Deutsche hatte anschließend doppelt Grund zum feiern: Der Einzug in den Super Bowl fiel auf den gleichen Tag wie sein 30. Geburtstag.

"Die mögen mich im Special Team", erklärte Nzeocha anschließend der Deutschen Welle . "Klar, ich würde auch gerne öfter als Linebacker spielen, aber das ist nun mal ein Teamsport - und da musst du halt deine Rolle akzeptieren."

Trotz einiger Verletzungsprobleme der Niners - unter anderem Free-Agency-Neuzugang Kwon Alexander fiel lange aus - spielte er in dieser Saison nur 29 Snaps in der Defense. Neben Fred Warner konnte sich stattdessen Rookie Dre Greenlaw in den Vordergrund spielen.

Gegen die Tampa Bay Buccaneers und Quarterback Jameis Winston gelang Nzeocha allerdings dennoch eine Interception. "Das Highlight meiner Karriere", wie er dem Spiegel verriet.

Mark Nzechoa: Herausragende Leistungen auf dem College

Nzeocha hat es in das große Spiel geschafft, auf das mehr als 1500 Spieler in der NFL Jahr für Jahr hinarbeiten. Und das, obwohl sein Vater eigentlich einen gänzlich anderen Weg für den heutigen Linebacker im Sinn hatte. Chris Nzeocha hätte seine Söhne eigentlich am liebsten zu Fußball-Profis geformt. "Mein Vater ist der größte Fußball-Fan auf der Welt", so Nzeocha gegenüber der Deutschen Welle . "Er schaut jedes Bundesliga-Spiel."

Doch sein Sohn hatte andere Interessen: Im Alter von 13 Jahren trainierte Nzeocha erstmals bei den Franken Knights in der mittelfränkischen Kleinstadt Rothenburg ob der Tauber mit - und verliebte sich auf Anhieb in den physisch so anspruchsvollen Sport, der den Fähigkeiten des Modellathleten so entgegen kam.

Nzeocha probierte zahlreiche Positionen aus, er lief als Quarterback und als Wide Receiver auf, doch seine große Stärke lag schon in seiner Jugend in der Defensive. Als Safety schaffte er es erst in die bayerische Landes- und schließlich sogar in die deutsche Bundesauswahl. Als Deutschland beim IFAF Junior World Cup 2009 in Ohio den fünften Platz belegte, wurde Nzeocha in das Team des Turnier gewählt und erhielt ein Sportstipendium an der Universität von Wyoming. Zweifellos eine große Chance - aber auch eine große Herausforderung.

"Ich kam nun mal aus einem Land, in dem Football nicht die Sportart Nummer eins ist. Das war anfangs super hart", schilderte Nzechoa diese Zeit gegenüber t-online . "Körperlich konnte ich zwar mithalten, aber technisch und vom Spielverständnis her lag ich weit zurück. Das musste ich mit harter Arbeit aufholen."

Bei den Wyoming Cowboys testete ihn Head Coach Craig Bohl in verschiedenen Rollen, als Outside Linebacker, Free Safety, Strong Safety, Sam Linebacker (in der Base Defense), Mike Linebacker (in der Nickel Defense) sowie auch als Special-Teams-Player. Nzeocha wurde drei Jahre in Serie in das All-Star-Team der Mountain West Conference gewählt.

Mark Nzechoa: Beinahe Teilnahme am Pro Bowl

Es waren Leistungen, die den Deutschen auch in die Notizblöcke zahlreicher NFL-Scouts spülen sollten. In der siebten Runde des NFL Drafts wählten ihn schließlich die Dallas Cowboys aus, am 19. Dezember 2015 feierte Nzeocha, dessen Bruder Eric es 2017 zumindest auch in den Practice Squad der Tampa Bay Buccaneers schaffen sollte, sein Debüt in der NFL.

Seit mehr als zwei Jahren steht der Deutsche nun mittlerweile schon bei den 49ers unter Vertrag, wo er eine Schlüsselrolle als Special Teamer gefunden hat.

Dabei ist er sich einer Tatsache bestens bewusst: Eine NFL-Karriere kann unter Umständen sehr abrupt enden. "Du weißt nie genau, wann deine Karriere vorbei ist", erklärte er im Gespräch mit t-online . "Dadurch weißt du aber auch, dass du immer alles geben musst."

Nzeocha und der Football-Hype in Deutschland

Im Super Bowl könnte Nzeocha seine ohnehin bereits bemerkenswerte Karriere nun aber erst einmal vergolden. Er ist erst der dritte Deutsche nach Markus Koch und Sebastian Vollmer, der es in das größte Football-Spiel dieses Planeten geschafft hat.

Nzeocha kann sich sicher sein, dass dabei in Deutschland zahlreiche Augenpaare auch auf ihn gerichtet sein werden. Beim Pro-Bowl-Voting hatten ihn zahlreiche Stimmen aus Deutschland zwischenzeitlich auf den ersten Platz unter allen Special Teamern der NFL gespült.

"Das ist zuhause eine große Sache", erklärte seinen Popularitätsschub damals. "Das Interesse an Football ist in den letzten Jahren gestiegen. Aber ich hatte keine Ahnung, dass es so groß ist."

Mit einem Sieg über die Kansas City Chiefs könnte Nzeocha diesen Hype nun selbst noch weiter anfachen.