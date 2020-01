NBA Trade-Gerüchte: L.A. Clippers auf der Suche nach Verstärkung - kommt Thaddeus Young?

Facebook

Hier gibt es alle News und Gerüchte zur Trade Deadline.

Trade-Gerüchte: L.A. Clippers wohl hinter Bulls-Duo her

Die L.A. Clippers sind gut zwei Wochen vor der Trade Deadline offenbar auf der Suche nach Verstärkung auf dem Flügel sowie auf den großen Positionen, das berichtet Marc Stein von der New York Times mit Verweis auf ligainterne Quellen.

Laut Joe Cowley von der Chicago Sun-Times könnten sie sich deshalb auch an die Bulls wenden. Seinen Infos zufolge haben die Clippers Interesse an Thaddeus Young und Kris Dunn. Offenbar könnte L.A. einen Trade für Young noch vor der Deadline anvisieren und Dunn, der im Sommer Restricted Free Agent wird, erst in der Offseason jagen.

Die Gerüchte um den Big Man sind dagegen nicht neu. Der 31-jährige Young unterschrieb erst 2019 einen Dreijahresvertrag für 43,6 Millionen Dollar in Chicago, könnte aufgrund der bisher enttäuschenden Saison der Bulls aber verfügbar werden. In 45 Spielen legt er 2019/20 9 Punkte und 4,5 Rebounds im Schnitt auf.

Phoenix Suns wollen Aron Baynes offenbar behalten

Laut Marc Stein sind die Clippers angeblich besorgt, was ihre "Muskelkraft" im Frontcourt vor allem im Vergleich zu den Lakers angeht. Andre Drummond und Steven Adams seien zwei prominente Namen in der Big-Men-Gerüchteküche, doch interessant könnte laut Stein vor allem Aron Baynes sein.

Die Suns sind nach Steins Informationen nicht aktiv auf der Suche nach einem Trade für ihren Center, haben allerdings nicht ausgeschlossen, den 33-Jährigen abzugeben - sofern ein passables Angebot, das die Erwartungen der Franchise erfüllt, kommt. Baynes, der im Schnitt 11,5 Punkte und 5,8 Rebounds auflegt, verdient aktuell 5,5 Mio. Dollar und wird im Sommer Free Agent.

Timberwolves: Karl-Anthony Towns ist "unantastbar"

Zuletzt kursierten Gerüchte, dass Karl-Anthony Towns aufgrund der enttäuschenden Saison in Minnesota unzufrieden sein könnte. Gersson Rosas, Teampräsident der Wolves, betonte gegenüber Eric Woodyard ( ESPN ) allerdings, dass Minnesota den Center unter keinen Umständen abgeben werde.

"Karl-Anthony Towns ist unantastbar. Er ist der beste Spieler in unserem Team und er ist der Junge, um den wir unser Team aufbauen", erklärte Rosas. "Alles was wir tun, machen wir, um ihm zu helfen der beste Spieler zu werden, und dass wir das beste Team werden. Er ist ein besonderes Talent und wir werden alles dafür tun, ihm zu helfen, dass er sein Potenzial erreichen kann."

KAT kommt 2019/20 im Schnitt auf 26,5 Punkte, 10,9 Rebounds und 4,3 Assists bei 51,3 Prozent Feldwurfquote und 40,9 Prozent von Downtown. Dennoch stehen die Wolves bei nur 15 Siegen und 29 Niederlagen auf dem 13. Rang im Westen, Towns verpasste dabei verletzungsbedingt 17 Spiele. Rosas betonte, dass die Wolves "sehr aktiv" sein werden, um den Kader um Towns zu verbessern.