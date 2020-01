FC Bayern - News und Gerüchte: FCB offenbar an Lyon-Talent Soumare interessiert

Der FC Bayern will sich sowohl in der Reserve als auch in der Profimannschaft durch Transfers offenbar weiter verstärken. Aus Kiel soll ein Stürmer für die zweite Garde kommen. Mit Olympique Lyon führt der Rekordmeister angeblich Gespräche über einen jungen Flügelspieler.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München.

FC Bayern angeblich in "konkreten Gesprächen" mit Lyon-Talent Soumare

Der FC Bayern München befindet sich offenbar in "konkreten Gesprächen" mit Yaya Soumare von Olympique Lyon über einen Transfer im Sommer. Das berichtet die französische L'Equipe am Donnerstag.

Demnach habe der deutsche Rekordmeister dem 19 Jahre alten Flügelspieler einen Profivertrag angeboten und ihm einen langfristigen Plan vorgelegt, der vorsehe, dass Soumare im Falle eines Wechsels zunächst in der zweiten Mannschaft auflaufen soll oder verliehen werde.

Neben dem FCB sollen auch RB Leipzig und RB Salzburg an Soumare interessiert sein. Dieser hat bis dato noch kein Spiel für die Profis von Lyon absolviert, allerdings in der UEFA Youth League auf sich aufmerksam gemacht (sechs Torbeteiligungen in zwölf Spielen).

FC Bayern auf Stürmersuche: Kommt ein Kiel-Talent für die Reserve?

Der FC Bayern München will offenbar auch seine Reserve in der 3. Liga weiter verstärken. Nach der Verpflichtung von Nicolas Kühn, der auf Leihbasis bis Saisonende von Ajax Amsterdam kommt, sollen die Münchner auch an Lion Lauterbach von Holstein Kiel interessiert sein.

Wie die Bild und Sport1 übereinstimmend berichten, will der deutsche Rekordmeister den 21 Jahre alten Stürmer der Störche entweder schon im Winter ausleihen oder im Sommer fest für 1,5 bis 2 Millionen Euro verpflichten. Die Kieler sind nach Sport1 -Angaben jedoch nicht bereit, den 1,94 Meter großen Backup von Stammspieler Janni Serra abzugeben.

Lauterbach kommt in dieser Saison bislang auf zehn Kurzeinsätze (142 Minuten) in der 2. Bundesliga, dabei traf er noch kein Mal. Die Kieler holten ihn erst im vergangenen Sommer für 250.000 Euro vom FSV Zwickau, wo er in seiner ersten Saison in 32 Spielen acht Tore erzielte. Nach Sport1 -Informationen soll Lauterbach bereits ein Gespräch mit Bayern-II-Trainer Sebastian Hoeneß geführt haben.

Hintergrund des Bayern-Interesses ist der nahende Abgang von Torjäger Kwasi Wriedt, der die Reserve des FCB in der vergangenen Saison in der Relegation in die 3. Liga geschossen hatte und auch dort mit 13 Treffern in 20 Spielen der beste Torschütze der Bayern ist. Interesse soll es aus der niederländischen Eredivisie geben.

