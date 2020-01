FA Cup - 4. Runde live im TV und Livestream sehen: So geht's

Der englische FA Cup startet in die vierte Runde und noch sind alle Favoriten dabei. Es kommt aber bereits zu ersten spannenden Duellen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Spiele des FA Cups im TV und Livestream sehen könnt.

Die Topspiele des FA Cups siehst Du live und exklusiv bei DAZN. Sichere Dir jetzt Deinen kostenlosen Probemonat!

FA Cup: Wann findet die 4. Runde statt?

Die 4. Runde des FA Cups beginnt am Freitag, 24. Januar mit zwei Spielen um 21 Uhr. Am Samstag folgen zehn Spiele, bevor es sonntags noch drei Ansetzungen gibt. Den Abschluss bildet eine Partie am Montag um 21 Uhr.

FA Cup im Livestream sehen: So geht's

Die Rechte für den FA Cup liegen in Deutschland und Österreich beim Streamingdienst DAZN . Nur dort könnt Ihr den FA Cup im Livestream sehen, eine Übertragung im Fernsehen gibt es nicht.

Um die Spiele sehen zu können, müsst Ihr Euch zunächst bei DAZN anmelden. Das könnt Ihr an dieser Stelle tun. Der erste Mitgliedsmonat ist dabei kostenlos und unverbindlich. Solltet Ihr DAZN danach weiter nutzen wollen, kostet es 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro im Jahresabonnement.

Nach der Anmeldung könnt Ihr auf eine Vielzahl an Sport-Livestreams zugreifen, unter anderem zahlreiche Spiele der 4. Runde des FA Cups. DAZN zeigt dabei alle Spiele der großen Vereine live, darunter die Spiele von Manchester City, Liverpool oder Arsenal.

FA Cup im Livestream: Was ist DAZN?

DAZN ist als Streamingdienst für Sportereignisse so etwas wie das "Netflix des Sports". Neben den folgenden Runden des FA Cups zeigt der Anbieter auch den englischen Carabao Cup, zum Beispiel die Halbfinalrückspiele in der nächsten Woche.

Auch Fußball aus anderen Ländern gibt es bei DAZN zu sehen, darunter die Topligen Bundesliga, Primera Division, Serie A und Ligue 1 sowie mehrere Pokalwettbewerbe. Dazu kommen über 100 Spiele der Champions League sowie sämtliche Europa-League-Partien.

Zudem ist das Angebot an weiteren Sportarten reichhaltig, ob Boxen, Darts, MMA oder Tennis. Zudem siehst Du eine große Auswahl an Spielen der NFL, NBA, NHL und MLB.

FA Cup im TV und Livestream: Diese Spiele überträgt DAZN

Datum Uhrzeit Heim Gast Kommentator 24.01.2020 21 Uhr Northampton Town Derby County Martin Sedlacek 25.01.2020 13.45 Uhr Brentford FC Leicester City Daniel Günther 25.01.2020 16 Uhr West Ham United West Bromwich Albion Claus Müller 25.01.2020 16 Uhr Southampton Tottenham Hotspur Robbie Hunke & Max Nicu 25.01.2020 16 Uhr Burnley Norwich City Hans von Brockhausen 25.01.2020 18.30 Uhr Hull City Chelsea Uli Hebel & Sebastian Kneißl 26.01.2020 14 Uhr Manchester City Fulham Guido Hüsgen & Michi Hofmann 26.01.2020 18 Uhr Shrewsbury Town Liverpool Uli Hebel & Sebastian Kneißl 27.01.2020 21 Uhr Bournemouth Arsenal Tobi Fischbeck & Ralph Gunesch

4. Runde des FA Cups: Erste brisante Duelle

Die 4. Runde ist erst der zweite Spieltag, an dem die Erstligateams auch in das Geschehen eingreifen, für einige kommt es bereits zu brisanten Duellen. Arsenal muss etwa beim Ligakonkurrenten Bournemouth antreten, Tottemham trifft auswärts auf den aktuellen Tabllenneunten Southampton.

Leichter wird es dagegen für Chelsea und Manchester City, die mit Hull und Fulham jeweils einen Zweitligisten zugelost bekommen haben. Liverpools Gegner Shrewsbury spielt gar in der drittklassigen League One.