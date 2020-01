VfB Stuttgart gegen Dynamo Dresden heute live: Das Testspiel im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Freitag bestreitet der VfB Stuttgart gegen Dynamo Dresden ein Testspiel. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wann und wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die 2. Bundesliga, die am 28. Januar weitergeht, hat die Rückrunde bereits vor dem Jahreswechsel eingeläutet. Während sich der VfB Stuttgart 2:2 von Hannover 96 trennte und somit auf dem dritten Rang überwinterte, verlor Tabellenschlusslicht Dynamo Dresden mit 0:2 beim 1. FC Nürnberg.

VfB Stuttgart vs. Dynamo Dresden heute live: Ort und Anpfiff

Die Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und Dynamo Dresden steigt am heutigen Freitag (24. Januar) um 13.30 Uhr. Das Testspiel wird auf dem Clubgelände der Schwaben ausgetragen.

Bereits am kommenden Mittwoch (29. Januar) geht es dann für die beiden Teams mit dem Liga-Alltag weiter. Stuttgart empfängt den 1. FC Heidenheim, Dresden empfängt den Karlsruher SC.

VfB Stuttgart - Dynamo Dresden heute live im TV und Livestream

Eine Live-Übertragung des Testspiels zwischen dem VfB Stuttgart und Dynamo Dresden wird es nicht geben. Die Begegnung findet nämlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Medienvertreter sind zwar zugelassen, doch beide Vereine haben sich dem Vernehmen nach gegen jegliche Form einer Live-Berichterstattung entschieden.

Auch Videoaufzeichungen sowie Liveticker werden von den Klubs nicht gestattet. Demnach wollen sich die beiden Trainer vor dem unmittelbaren Start in die zweite Saisonhälfte nicht in die Karten schauen lassen.

VfB Stuttgart und Dresden mit erfolgreicher Vorbereitung

Der VfB Stuttgart hat sich im spanischen Marbella auf die restlichen 16 Spiele in der zweiten Bundesliga vorbereitet. Im Rahmen dessen bestritten die Schwaben zwei Testspiele, die sie jeweils gewannen. Gegen den FC Basel gab es einen 2:0-Sieg, gegen den ungarischen Meister Vidi einen 3:1-Erfolg.

Der Gastgeber schlug seine Zelte in der Winterpause ebenfalls in Spanien auf, allerdings in Mijas. Dort gewann Dresden gegen Bukarest (1:0) und Jeonbuk Motors (3:0). Vor dem Winter-Trainingslager siegte die Dynamo zudem mit 1:0 beim Drittligisten FSV Zwickau.

