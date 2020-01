Abfahrt in Bansko: Mikaela Shiffrin siegt überraschend - Ramona Siebenhofer beste ÖSV-Läuferin

Facebook

Die Österreicherinnen lieferten in Abwesenheit der kranken Nicole Schmidhofer ein ähnlich schwaches Ergebnis wie in Altenmarkt-Zauchensee, dem bisher schlechtesten Abschneiden in dieser Abfahrtssaison. Ramona Siebenhofer lag nach 45 Läuferinnen als beste Beste auf Rang neun (+1,70), Anna Veith folgte in ihrer ersten Abfahrt seit über einem Jahr auf Rang 15 (2,25). Tamara Tippler und Nina Ortlieb mit Zwischenbestzeit schieden aus.

Damen-Abfahrt in Bensko: Endstand

Platz Läuferin Zeit/Rückstand 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:29.79 2. Federica Brignone (ITA) + 0.18 3. Joana Hählen (SUI) + 0.23 4. Elena Curtoni (ITA) + 0.32 5. Romane Miradoli (FRA) + 1.41 Weiters 9. Ramona Siebenhofer (AUT) + 1.70 15. Anna Veith (AUT) + 2.25 17. Stephanie Venier (AUT) + 2.29 19. Mirjam Puchner (AUT) + 2.52 20. Michaela Heider (AUT) + 2.58 24. Christine Scheyer (AUT) + 3.03 - Tamara Tippler (AUT) ausg. - Nina Ortlieb (AUT) ausg.

Weltcup-Kalender der Damen im Jänner