Australian Open - Tag 5: Cori Gauff schlägt Titelverteidigerin Naomi Osaka -Serena Williams scheitert dramatisch

Die ehemalige Weltranglistenerste Serena Williams ist bei ihrer Jagd nach dem 24. Grand-Slam-Titel in einem dramatischen Match bereits in der 3. Runde der Australian Open gescheitert. Die Karriere von Caroline Wozniacki fand hingegen in der Nacht zu Freitag ihr Ende.

© getty

Tennis-Wunderkind Gauff hat für die erste Sensation gesorgt. Die erst 15 Jahre alte Amerikanerin besiegte die Weltranglistenvierte und Titelverteidigerin Naomi Osaka (Japan) in der dritten Runde mit 6:3, 6:4. In der Rod Laver Arena diktierte die Nummer 67 der Weltrangliste das Match zeitweise eindrucksvoll und nutzte nach nur 67 Minuten ihren ersten Matchball.

"Vor zwei Jahren habe ich bei den Junioren in der ersten Runde verloren, jetzt bin ich hier: Es ist verrückt", sagte Gauff im Interview auf dem Platz und sagte mit einem Lachen in das Rund der Arena: "Vielleicht könnte ich Rod Laver treffen. Ich brauche ein Selfie mit ihm für Instagram."

Julia Görges scheidet nach 6:1-Satz aus

Görges, Nummer 39 der Weltrangliste, unterlag der an Nummer 18 gesetzten Alison Riske (USA) nach einem zähen Ringen mit 6:1, 6:7 (4:7), 2:6. Ihr entging damit auch ein Duell mit ihrer guten Freundin und Doppelpartnerin Ashley Barty aus Australien.

Bei ihren bislang 44 Teilnahmen bei einem Grand-Slam-Turnier hatte Görges erst sechs Mal die dritte Runde überstanden - die Chance auf das siebte Mal schien groß zu sein. Doch nach einem furiosen ersten Satz konnte sie das hohe Niveau gegen die hochtalentierte 19 Jahre alte Riske nicht mehr halten. Nach dem hart umkämpften zweiten Satz spielte die Amerikanerin vor allem wesentlich sicherer als Görges und verwandelte schließlich ihren vierten Matchball.

© getty

Serena Williams scheitert bei Australian Open

Serena Williams (USA) ist auf der Jagd nach dem 24. Einzeltitel bei einem Grand Slam und damit dem Rekord der Australierin Margaret Court ein weiteres Mal vorzeitig gescheitert. Sie verlor am Freitag in der dritten Runde der Australian Open in einem dramatischen Match mit 4:6, 7:6 (7:2), 5:7 nach 2 Stunden und 43 Minuten gegen die Chinesin Wang Qiang.

Die 38 Jahre alte Williams hat seit ihrem Sieg in Melbourne vor drei Jahren nur das Turnier in Auckland/Neuseeland gut eine Woche vor Beginn der Australian Open gewonnen. 2018 und 2019 war sie jeweils erst im Finale von Wimbledon und bei den US Open am 24. Sieg gescheitert, 2018 an Angelique Kerber.

Australian Open: Caroline Wozniackis Karriere ist zu Ende

Während Williams lediglich ihren 24. Grand-Slam-Titel verpasste, ist die Karriere von Caroline Wozniacki zu Ende. Die ehemalige Weltranglistenerste aus Dänemark unterlag in der dritten Runde der Australian Open mit 5:7, 6:3, 5:7 gegen die Tunesierin Ons Jabeur.

Wozniacki (29) hatte im Dezember angekündigt, dass das Turnier in Melbourne, wo ihr 2018 ihr einziger Sieg bei einem Garnd Slam gelungen war, ihr letztes sein werde. Sie war insgesamt 71 Wochen die Nummer eins. Den Rücktritt hatte Wozniacki auch mit ihrer Krankheit begründet. Sie leidet an Rheumatoider Arthritis.

Australian Open: Djokovic dominiert früh - Federer später gegen Milman

Bei den Herren hat Turnierfavorit Novak Djokovic in seinem Drittrundenmatch gegen Yoshihito Nishioka früh Kurs auf das Achtelfinale genommen. Den ersten Satz sicherte sich der Serbe souverän mit 6:3. Hier könnt Ihr das Match im Live-Ticker verfolgen. Gegen 10.30 Uhr wird auch Roger Federer sein Drittrundenmatch gegen John Millman bestreiten. Hier geht's zum Live-Ticker .

