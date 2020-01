Australian Open: Tag 5 mit Görges, Federer, Djokovic und Williams heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gehen die Australian Open in den fünften Turnier-Tag. Unter anderem sind Julia Görges, Roger Federer, Novak Djokovic und Serena Williams im Einsatz. Wo und wann Ihr die Spiele aus Melbourne live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

© getty

Australian Open, Tag 5: Eckdaten zum Turnier

In der Nacht auf den Freitag (24. Juni) stehen bereits die ersten Drittrunden-Matches bei der Australian Open auf dem Programm. Das erste Grand Slam des Jahres geht noch bis zum 2. Februar, wenn die Herren das Finale austragen. Gespielt wird in Melbourne.

Australian Open heute live im TV und Livestream

Die Australian Open werden auch in diesem Jahr im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. So besitzt Eurosport die Übertragungsrechte am Grand Slam. Der Sportsender zeigt die Partien sowohl bei Eurosport 1 (Free-TV) als auch bei Eurosport 2 (kostenpflichtig).

Die Sender bieten eine Live-Berichterstattung über die gesamte Nacht. Als Kommentatoren sind unter anderem Matthias Stach und Boris Becker live vor Ort.

Zudem könnt Ihr das Geschehen aus Melbourne im Livestream bei DAZN verfolgen. Durch die Kooperation mit Eurosport läuft das TV-Programm im Eurosport -Channel von DAZN live. Auch sonst ist DAZN die Heimat von Grand Slams. Der Streaminganbieter hat die US Open und French Open im Sortiment. Die Olympischen Spiele und der Winter Sport kommen ebenfalls nicht zu kurz bei DAZN .

Wer noch mehr Ballsport live sehen möchte, ist ebenfalls bei DAZN bestens aufgehoben. Das "Netflix des Sports" zeigt jede Menge europäischen Spitzenfußball, darunter die Champions League, Europa League, Bundesliga, Ligue 1, Serie A und LaLiga. Zudem ist US-Sport (NFL, NHL, NBA, MLB), Boxen, Darts und die MMA bei DAZN sehen.

Das Abonnement kostet Euch 11,99 Euro im Monat. Für das Jahresabo müsstet Ihr 119,99 Euro auf den Tisch legen. Hier geht es zur Anmeldung für den kostenfreien Probemonat.

Australian Open: Görges und Co. heute im Liveticker

Solltet Ihr zu dieser Uhrzeit keine Möglichkeit haben, die Australian Open vor Euren Bildschirmen zu verfolgen, seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. In unserem ausführlichen Liveticker, darunter die Partien von Djokovic, Görges, Osaka und Federer, bleibt Ihr immer auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker-Kalender für Tag 5 .

Australian Open, Tag 5: Der Spielplan im Überblick

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag stehen erstmals ausschließlich Drittrunden-Matches auf dem Programm. Hier eine Auflistung aller Spiele:

DAMEN:

um 01.00 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 A. Barty (1) E. Rybakina (26)

um 02.30 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 O. Jabeur C. Wozniacki Q. Wang (27) S. Williams (8)

um 03.00 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 E. Alexandrova (25.) P. Kvitova (7)

um 04.30 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 M. Keys (10) M. Sakkari (22) A. Riske (18) J. Görges

um 09.00 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 N. Osaka (3) C. Gauff

um 11.00 Uhr:

Spielerin 1 Spielerin 2 S. Zhang S. Kenin (14.)

Der Beginn der Spiele kann sich je nach Verlauf der vorherigen Matches auf den jeweiligen Courts verschieben.

HERREN:

um 01.00 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 D. Schwartzman (14.) D. Lajovic (24)

um 02.30 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 M. Fucsovics T. Paul

um 04.00 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 M. Cilic R. Bautista Agut (9) Y. Nishioka N. Djokovic (2)

um 06.00 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 G. Pella (22) F. Fognini (12) T. Sandgren S. Querrey

um 09.00 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 S. Tsitsipas (6) M. Raonic (32)

um 11.00 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 J. Millman R. Federer (3)

Der Beginn der Spiele kann sich je nach Verlauf der vorherigen Matches auf den jeweiligen Courts verschieben.