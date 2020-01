Bundesliga: Amin Younes von SSC Neapel will wohl zu Bayer Leverkusen

Amin Younes von Italiens Vizemeister SSC Neapel möchte noch in diesem Monat zu Bayer Leverkusen wechseln. Das berichtet die italienische Tageszeitung Il Mattino. Demnach seien auch zahlreiche Serie-A-Klubs am Flügelspieler interessiert, der aber am liebsten in die Bundesliga zurückkehren würde.