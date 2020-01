Alexander Zverev hat sich in der zweiten Runde der Australian Open gegen Egor Gerasimov durchgesetzt. Wie es für den deutschen Top-Spieler nun weitergeht und auf wen er trifft, erfahrt Ihr hier.

© getty

Australian Open: Wann spielt Alexander Zverev das nächste Mal?

Am Donnerstag, dem vierten Tag der Australian Open, hat Alexander Zverev den Bulgaren Egor Gerasimov mit 7:6 (7:5) , 6:4, 7:5 besiegt. Damit steht er in der 3. Runde, die am 24. und 25. Januar gespielt wird.

In dieser trifft Zverev auf den Spanier Fernando Verdasco, der sich gegen Nikoloz Basilashvili durchgesetzt hat. Geplant ist, dass das Match am Samstag (25. Januar) ausgetragen wird. Eine genaue Uhrzeit wurde von den Veranstaltern noch nicht bekannt gegeben.

Durch die Zeitverschiebung nach Australien müssen die deutschen Fans aber wohl ziemlich früh aufstehen, um Zverevs Kampf ums Achtelfinale zu verfolgen.

© getty

Tennis: Matches von Alexander Zverev bei den Australian live im TV und Livestream

In Deutschland gibt es mehrere Wege, das erste Grand-Slam-Turnier des neuen Jahres zu sehen. So steht beispielsweise auf DAZN der Eurosport -Channel zum Abruf bereit. Mit diesem habt Ihr Zugriff auf alle Übertragungen von Eurosport 1 und 2 und könnt somit die wichtigsten Matches anschauen.

DAZN hat neben den Tennis-Übertragungen noch weiteren hochkarätigen Live-Sport zu bieten. So zeigt der Streaming-Anbieter unter anderem die vier großen US-Sport-Ligen (NBA, NHL, NFL, MLB). Außerdem hält DAZN die Rechte an ausgewählten Box-, UFC- und Motorsport-Events.

Zu kurz kommen freilich auch Fußball-Fans nicht. Über 100 Live-Übertragungen von Champions-League-Spielen nennt die Plattform genauso wie alle Spiele der Europa League, Serie A, Ligue 1 und LaLiga ihr Eigen. Ein Abo kostet dabei entweder 9,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Die ersten 30 Tage könnt Ihr kostenlos testen.

Eurosport 1 könnt Ihr aber wie gewohnt auch im Free-TV verfolgen.

Australian Open: Alexander Zverev im Liveticker

Auch bei SPOX halten wir Euch in Sachen Australian Open immer auf dem Laufenden. Wir begleiten die Top-Matches im Liveticker.

Natürlich sind darunter auch die Partien von Alexander Zverev. Hier findet Ihr die Übersicht mit den Livetickern zu den Australian Open.

Australian Open: Zeitplan

Nach Abschluss der zweiten Runde am Donnerstag geht es am Freitag, 24. Januar, mit Runde drei weiter. Neben Zverev sind aus deutscher Sicht auch noch Angelique Kerber und Julia Görges im Wettbewerb vertreten.