Premier League - FC Liverpool: Wann können die Reds Meister werden?

21 Siege nach 22 Spieltagen: Nie ist eine Mannschaft in Europas Top-5-Ligen besser in die Saison gestartet - nicht mal die legendären Invincibles des FC Arsenal, die 49 Spiele am Stück ungeschlagen blieb. Am vergangenen Spieltag siegte Liverpool mit 2:0 gegen Manchester United.

Premier League: Wann kann der FC Liverpool Meister werden?

Geht man von dem optimalen Szenario aus Sicht der Reds aus, wäre eine Meisterschaft für den LFC bereits am 28. Februar möglich. Hierzu müsste jedoch Liverpool alle Spiele gewinnen und Manchester City alle verlieren. Auch die weiteren Verfolger müssten patzen.

Ein realistischer Termin wäre hingegen der 4. April. Dies wäre das Datum, an dem die Reds den Titel aus eigener Kraft sicherstellen könnte. Dies bedeutet: Die Citizens gewinnen alle Partien und Liverpool holt die notwendigen 30 Punkte. Pikant dabei: Liverpool würde die Meisterschaft dann im Etihad Stadium bei Manchester City feiern.

Halten alle Teams ihre bisherige Formkurve, gibt es am 14. März im Derby gegen den FC Everton Grund zum Jubeln. Dies würde dann eintreten, wenn Liverpool weiter 2,9 Punkte pro Spiel holt und City weiterhin 2,08 Zähler pro Spiel einfährt.

FC Liverpool: Die kommenden Premier-League-Spiele

Zum Abschluss des 24. Spieltags sind die Reds am Donnerstag in Wolverhampton gefordert. Anschließend steht das Nachholspiel gegen die Hammers an, das aufgrund der Klub-WM verschoben werden musste.

Termin Heim Auswärts 23. Januar Wolverhampton Wanderers FC Liverpool 29. Januar West Ham United FC Liverpool 1. Februar FC Liverpool FC Southampton 15. Februar Norwich City FC Liverpool 24. Februar FC Liverpool West Ham United

Premier League: Die aktuelle Tabelle mit Liverpool

Obwohl Liverpool zwei Spiele weniger als die Konkurrenz ausgetragen hat, beträgt der Vorsprung auf Manchester City bereits 13 Punkte.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. FC Liverpool 22 52:14 38 64 2. Manchester City 24 65:27 38 51 3. Leicester City 24 52:24 28 48 4. FC Chelsea 24 41:32 9 40 5. Manchester United 24 36:29 7 34 6. Tottenham Hotspur 24 38:32 6 34 7. Wolverhampton Wanderers 23 34:30 4 34 8. Sheffield United 24 25:23 2 33 9. FC Southampton 24 31:42 -11 31 10. FC Arsenal 24 32:34 -2 30 11. Crystal Palace 24 22:28 -6 30 12. FC Everton 24 28:35 -7 30 13. FC Burnley 24 28:38 -10 30 14. Newcastle United 24 24:36 -12 30 15. Brighton & Hove Albion 24 27:34 -7 25 16. Aston Villa 24 31:45 -14 25 17. West Ham United 23 27:38 -11 23 18. AFC Bournemouth 24 23:37 -14 23 19. FC Watford 24 21:36 -15 23 20. Norwich City 24 24:47 -23 17

Premier League: FC Liverpool im TV, Livestream und Liveticker

Für die Übertragung der Premier League ist in Deutschland exklusiv Sky zuständig. Der Pay-TV-Sender zeigt unter anderem das Spiel Wolverhamton gegen Liverpool am 23. Januar live und in voller Länge.

Mit SkyGo können Sky -Kunden das Spiel auch auf allen mobilen Endgeräten sehen, via SkyTicket ist außerdem eine monatliche Kündigung möglich.

Ohne Pay-TV-Abo ist SPOX für Euch die richtige Anlaufstelle: Alle Partien der Premier League gibt es dort im ausführlichen Liveticker.

Hier geht's zum Spiel Wolverhamton gegen Liverpool.

FC Liverpool: Die Erfolge der Reds im Überblick

Genau 30 Jahre liegt die letzte Meisterschaft der Reds zurück: In der Saison 1989/90 holte sich Liverpool mit 79 Punkten deutlich vor Aston Villa (70) und Tottenham (63) den Titel.