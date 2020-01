BVB - News und Gerüchte: Borussia Dortmund verhandelt offenbar mit Emre Can von Juventus

Ein Wechsel von Emre Can zum BVB noch in dieser Transferperiode wird immer konkreter. Dortmund hat außerdem angeblich Interesse an einem Manchester-City-Youngster und Köln-Trainer Markus Gisdol lobt die Offensivabteilung der Borussia. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum BVB.

BVB bei Transfer von Emre Can "sehr gut im Rennen"

Borussia Dortmund steht offenbar in Verhandlungen mit Emre Can über einen Transfer im Winter. Das berichten Sky und die Gazzetta dello Sport übereinstimmend. Demnach sei ein Abschied des aufgrund mangelnder Einsatzzeiten unzufriedenen Nationalspielers bei Juventus so gut wie sicher.

Neben dem BVB soll Can den Berichten zufolge auch mit Premier-League-Klub FC Everton verhandeln. Zwar sei der BVB "sehr gut im Rennen" und könnte den Transfer schon in den kommenden Tagen fixieren, allerdings soll das Gehalt, das Can bei Juve einstreicht ein Knackpunkt bei den Verhandlungen sein. Bei der Alten Dame verdiene der 26-Jährige bis zu zwölf Millionen Euro im Jahr. Im Falle eines Wechsel müsste er jedoch Salär-Einbußen hinnehmen. Zudem fordere Juve angeblich 40 Millionen Euro Ablöse.

Can wurde für Juventus in der Hinrunde nicht für den Champions-League-Kader nominiert und kokettiert seitdem mit einem Abschied aus Italien. Insgesamt kommt er in dieser Saison bislang lediglich auf 279 Einsatzminuten. Zu wenig für seine Ambitionen, in diesem Sommer bei der EM im Aufgebot von Jogi Löw zu stehen.

BVB hat offenbar Interesse an Manchester-City-Youngster

Neben Can hat offenbar auch ein Youngster von Manchester City das Interesse der Schwarz-Gelben geweckt. Jayden Braaf wird laut Voetbalzone unter anderem vom BVB beobachtet.

Neben der Borussia verfolgen gemäß dem Bericht auch Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen und RB Leipzig die Situation des 17-Jährigen. Braaf trainiert schon bei den Profis mit, kam dort jedoch noch nicht zum Einsatz.

Der niederländische Linksaußen spielte bislang in der U23 und in der Youth League mit der U19 für Manchester City. Damit ist er aber offenbar unzufrieden. Laut Voetbalzone möchte er Spielpraxis bei einem Europäischen Top-Klub sammeln.

Dortmund vs. Köln: Gisdol lobt Offensivabteilung des BVB

Vor dem Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund am Freitagabend (20.30 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER ) hat 1.FC-Köln-Trainer Markus Gisdol die Offensivabteilung des BVB gelobt: "Der BVB hat von Reus über Götze, Hazard oder Sancho eine ganze Reihe exzellenter Spieler. Mit Erling Haaland haben sie jetzt noch eine Komponente dazu gewonnen", sagte er auf der Pressekonferenz.

Besonders den dreifachen Torschützen gegen den FC Augsburg sieht er als große Gefahr an: "Vielleicht können wir ihn stoppen, vielleicht auch nicht. Aber wir würden einen Riesen-Fehler machen, wenn wir nur auf ihn gucken", räumte Gisdol ein.

