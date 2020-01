FC Liverpool lehnte Angebote aus Rom und Sevilla für Xherdan Shaqiri ab

Der FC Liverpool hat Angebote von der AS Roma und vom FC Sevilla für den ehemaligen Bundesligaprofi Xherdan Shaqiri abgelehnt. Nach Informationen von SPOX und Goal wollten beide Klubs den Angreifer in der laufenden Transferperiode auf Leihbasis unter Vertrag nehmen. Die Reds allerdings entschieden, Shaqiri in jedem Fall bis zum Ende der Saison halten zu wollen.