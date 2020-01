Offiziell! Dresden-Legionär Matthäus Taferner wechselt leihweise zu Wacker Innsbruck

Matthäus Taferner kehrt leihweise aus Dresden zurück ans Tivoli. Dynamo Dresden und der FC Wacker Innsbruck einigten sich auf ein Leihgeschäft bis Sommer 2020. Das vermeldeten die Tiroler am Mittwoch.

© imago images

"Ziel dieses Leihgeschäfts ist es dem 18-jährigen möglichst viel Spielzeit zu ermöglichen und seine Entwicklung weiter voran zu treiben", heißt es in einer Aussendung von Wacker Innsbruck.

"Nachdem sich die Möglichkeit ergeben hat Matthäus (Anm: Taferner) auszuleihen, wollten wir diese unbedingt wahrnehmen. Er hat in der zweiten Liga und speziell auch in der Bundesliga bereits seine Fähigkeiten und sein großes Potential zeigen können, darum sind wir überzeugt, dass er unserer Mannschaft sofort weiterhelfen kann", sagt Wacker-Sportchef Alfred Hörtnagl.

Hörtnagl über Taferner: "Kann bei uns Spielzeit sammeln"

Der österreichische Mittelfeldspieler wechselte im Sommer von Wacker Innsbruck zu Dynamo Dresden, wo er es auf vier Spiele und eine Torvorarbeit brachte. "Nach einem etwas schwierigen halben Jahr kann er bei uns in einem gewohnten Umfeld Spielzeit sammeln und in seiner Entwicklung den nächsten Schritt machen. Zudem bietet sich die Möglichkeit für Matthäus seine schulische Ausbildung mit der Matura zuhause abzuschließen", so Hörtnagl weiter.

Im Interview mit SPOX sprach Taferner im September über seinen schmerzvollen Abschied aus Innsbruck: "Mir ist der Abschied sehr schwergefallen. Innsbruck war alles für mich, ich habe immer dort gespielt, die Chance in der ersten Mannschaft bekommen. Der Abstieg tut mir persönlich immer noch weh, aber der Verein wird seinen Weg gehen."

Matthäus Taferners Profi-Partien