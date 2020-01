College-Basketball: Massenschlägerei bei Spiel zwischen Kansas Jayhawks und Kansas State Wildcats

Facebook

Die Partie zwischen den beiden Rivalen war eigentlich schon entschieden, beim Stand von 81:59 für die Jayhawks mit nur noch 10 Sekunden zu spielen wollte Silvio De Sousa eigentlich die Uhr herunterlaufen lassen. Allerdings klaute DaJuan Gordon dem Forward der Hausherren doch noch einmal den Ball, was im Basketball als äußerst unsportlich gilt.

Sein Layup-Versuch am anderen Ende des Courts wurde jedoch von De Sousa geblockt, der baute sich anschließend sichtlich erregt über Gordon auf. Mehrere Spieler von beiden Teams kamen hinzu, die Situation eskalierte und es kam zu einer Massenschlägerei.

Die unschönen Szenen starteten hinter der Korbanlage und weiteten sich schnell in den Zuschauerbereich aus, wo sich im Allen Fieldhouse die behindertengerechten Sitzplätze befinden. De Sousa, der mehrere Schläge in Richtung seiner Gegenspieler schickte, holte sogar mit einem Stuhl in der Hand aus. Ein Assistenztrainer konnte aber verhindern, dass De Sousa damit auf jemand einprügelte.

Es dauerte einige Minuten, bis Polizisten und die Coaches beider Teams die Situation beruhigten und die Spieler in die Katakomben begleiteten. Im Anschluss mussten allerdings noch einmal fünf Spieler pro Team auf das Parkett zurückkehren, um Freiwürfe nach einem Technischen Foul auszuführen. Die restlichen Spieler wurde allesamt des Feldes verwiesen.

"Das ist nichts, worauf man stolz sein kann", sagte Kansas-Coach Bill Self nach der Partie. "Das ist kein Zeichen von Toughness. Das ist ein Zeichen von Unreife und Egoismus." Der 57-Jährige kündigte an, dass der Vorfall Konsequenzen haben werde.

Am Mittwoch wurde De Sousa von seiner Universität auf unbestimmte Zeit suspendiert. "Es gibt keinen Platz für derartiges Verhalten", betonte Self.