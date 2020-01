Super Bowl: Teams, Datum, Stars, TV, Livestream

Facebook

Super Bowl: Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers

Beim Super Bowl LIV treffen die Kansas City Chiefs auf die San Francisco 49ers. Kansas City erreichte in der Regular Season eine Bilanz von 12-4 und schloss die AFC auf Platz 2 ab.

In der Divisional Round gegen die Houston Texans gab es ein wahres Offensivfeuerwerk. Am Ende setzten sich die Chiefs mit 51:31 durch und trafen im AFC Championship Game auf die Tennessee Titans. Kansas City siegte mit 34:25 und steht erstmals seit 1970 wieder im Super Bowl.

Die 49ers gewannen in der Regular Season noch ein Spiel mehr als die Chiefs. Mit einer 13-3-Bilanz ging es in die Playoffs. In der Divisional Round setzte sich San Francisco gegen die Minnesota Vikings mit 27:10 durch. Im NFC Championship Game gewannen die 49ers gegen die Green Bay Packers.

Letztmalig standen die Kalifornier 2013 im Super Bowl. Damals unterlagen sie den Baltimore Ravens.

Jahr Super-Bowl-Sieger Finalgegner Ergebnis 2019 New England Patriots Los Angeles Rams 13:3 2018 Philadelphia Eagles New England Patriots 41:33 2017 New England Patriots Atlanta Falcons 34:28 2016 Denver Broncos Carolina Panthers 24:10 2015 New England Patriots Seattle Seahawks 28:24 2014 Seattle Seahawks Denver Broncos 43:8 2013 Baltimore Ravens San Francisco 49ers 34:31 2012 New York Giants New England Patriots 21:17 2011 Green Bay Packers Pittsburgh Steelers 31:25 2010 New Orleans Saints Indianapolis Colts 31:17

Wann und wo findet der Super Bowl statt?

Der diesjährige, 54. Super Bowl wird am 2. Februar 2020 im Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida um 0.30 Uhr deutscher Zeit ausgetragen. Das Event dauert vermutlich ca. vier Stunden.

Welche Stars treten beim Super Bowl 2020 auf?

In der Halbzeitshow des Super Bowls werden die Popikonen Shakira und Jennifer Lopez auftreten. Bei rund 800 Millionen Zuschauer auf der ganzen Welt ist selbst für die Superstars der Branche ein Auftritt beim Super Bowl eine besondere Angelegenheit.

So traten in der Vergangenheit schon Pop-Größen wie Michael Jackson, Bruce Springsteen, Madonna, Justin Timberlake, Beyonce Knowles oder auch Lady Gaga auf.

Diese Superstars waren in den vergangenen Jahren dabei:

Jahr/Super Bowl Showact 2010: XLIV The Who 2011: XLV The Black Eyed Peas, Usher, Slash 2012: XLVI Madonna, LMFAO, Nicki Minaj 2013: XLVII Beyonce, Destiny's Child 2014: XLVIII Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers 2015: XLIX Katy Perry, Lenny Kravitz, Missy Elliott 2016: L Coldplay, Beyonce, Bruno Mars 2017: LI Lady Gaga 2018: LII Justin Timberlake 2019: LIII Maroon 5, Big Boi, Travis Scott

Wer zeigt / überträgt den Super Bowl LIV live im TV und Livestream?

Der Super Bowl LIV wird live und in voller Länge auf DAZN gezeigt. Auch die Halbzeitshow mit Jennifer Lopez und Shakira wird dort zu sehen sein. Der Streamingdienst bietet dabei neben einer Übertragung mit deutschem Kommentar auch den Originalkommentar vom US-TV-Sender Fox an.

DAZN gibt es im Monatsabo für 11,99 Euro, das Jahresabo kostet 119,99 Euro. Dabei ist der erste Monat kostenlos. Der Streamingdienst ist zudem monatlich kündbar.

Im TV wird der Super Bowl von ProSieben übertragen. Auf ran.de gibt es außerdem einen Livestream.

Neben der NFL gibt es auf DAZN viele weitere Sportevents aus der ganzen Welt live und exklusiv. Fans von europäischen Spitzenfußball, weiterem US-Sport, wie NBA, NHL oder MLB kommen bei DAZN nicht zu kurz.