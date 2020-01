Handball-EM: Deutschland gegen Tschechien heute live im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

Um viel geht es nicht mehr für das Team von Bundestrainer Christian Prokop. Durch die Niederlage gegen Kroatien und den klaren Sieg gegen Österreicht hat man das Spiel um Platz 5 in Stockholm am Samstag bereits fix gemacht, das Halbfinale ist jedoch unerreichbar.

Handball-EM: Wo und wann findet Deutschland - Tschechien statt?

Das letzte Gruppenspiel des DHB-Teams gegen Tschechien steigt am heutigen Mittwoch (22. Januar) um 20.30 Uhr.

Austragungsort ist die Wiener Stadthalle.

Handball-EM: Deutschland - Tschechien heute live im TV und Livestream

Wie alle Partien der deutschen Mannschaft läut auch das abschließende Duell der Hauptrunde live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das ZDF kümmert sich um die heutige Übertragung.

Ab 20.14 Uhr meldet sich das ZDF live aus Wien mit folgendem Personal:

Reporter: Christoph Hamm, Markus Baur

Moderation: Yorck Polus

Experte: Sören Christophersen

Darüber hinaus ist das Spiel auch im kostenfreien Livestream via zdfsport.de verfügbar.

Handball-EM: Deutschland - Tschechien heute im LIVE-TICKER

Handball-EM: Die Tabelle der Gruppe II

Für die deutsche Mannschaft ist das Finale bereits unerreichbar, dem DHB-Team bleibt nur das Spiel um Platz 5 am Samstag. Spanien und Kroatien stehen sicher im Halbfinale.

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Spanien 4 4 0 0 131:105 26 8 2 Kroatien 4 4 0 0 105:91 14 8 3 Deutschland 4 2 0 2 115:103 12 4 4 Österreich 4 1 0 3 103:120 -17 2 5 Weißrussland 4 1 0 3 102:124 -22 2 6 Tschechien 4 0 0 4 100:113 -13 0

Handball-EM: Christian Prokop genervt von Trainer-Diskussion

Trotz des deutlichen Sieges gegen Österreich wurde aufgrund des verpassten Halbfinals mediale Kritik an Bundestrainer Christan Prokop laut, der sich davon merklich genervt zeigte.

"Ich finde es schon ein Unding. Ich kann vieles verstehen, wenn man Trainer in Frage stellt. Aber wenn man gegen Kroatien so einen Fight hingelegt hat, am Ende unglücklich verliert. Und dann wird das Thema aufgemacht, das ist schon sehr bitter", sagte Prokop im Anschluss an das Österreich-Spiel in der ARD.

"Wer das verfolgt hat, dass wir sechs Ausfälle haben, ist es schon lobenswert, wie sich die Mannschaft ins Turnier gefightet hat. Und das nackte Resultat zu bewerten, ist zu leicht", fügte der 41-Jährige an.

Der DHB sprach Prokop bei einer Pressekonferenz derweil sein Vertrauen aus. "Wir werden natürlich mit Christian in Richtung Olympia gehen. Wir sind überzeugt davon, mit Christian einen hervorragenden Weg eingeschlagen zu haben", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer und verwies auf die "vielen Statements von gnadenlos überzeugten" Spielern.

Handball-EM: Alle Sieger im Überblick

Spanien sicherte sich 2018 den EM-Titel und trat damit in die Fußstapfen der deutschen Mannschaft, die die Europameisterschaft 2016 gewinnen konnte.