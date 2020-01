Handball-EM, Spielplan: Platzierungsspiele, Halbfinale, Finale

Die Handball-EM geht in die heiße Phase. Wir zeigen Euch, wann die die letzten Gruppenspiele, die Platzierungsspiele sowie Halbfinals und das Finale anstehen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Drei der vier Teilnehmer für das Halbfinale stehen schon fest, das DHB-Team hat nach der Niederlage gegen Kroatien jedoch keine Chance mehr, die Runde der letzten Vier zu erreichen.

Handball-EM, Spielplan: Die letzten Gruppenspiele

Am Mittwoch stehen die letzten Gruppenspiele für die beiden Gruppen der Hauptrunde an. Während Kroatien und Spanien bereits fix im Halbfinale dabei sind, haben in Gruppe II hinter Norwegen noch Slowenien und Ungarn die Chance, als letztes Team die nächste Runde zu erreichen.

Gruppe I:

Mittwoch, 22. Januar 2020 (16.00 Uhr) - Kroatien - Spanien

Mittwoch, 22. Januar 2020 (18.15 Uhr) - Weißrussland - Österreich

Mittwoch, 22. Januar 2020 (20.30 Uhr) - Tschechien - Deutschland

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Spanien 4 4 0 0 131:105 26 8 2 Kroatien 4 4 0 0 105:91 14 8 3 Deutschland 4 2 0 2 115:103 12 4 4 Österreich 4 1 0 3 103:120 -17 2 5 Weißrussland 4 1 0 3 102:124 -22 2 6 Tschechien 4 0 0 4 100:113 -13 0

Gruppe II:

Mittwoch, 22. Januar (16.00 Uhr) - Portugal - Ungarn

Mittwoch, 22. Januar (18.15 Uhr) - Norwegen - Slowenien

Mittwoch, 22. Januar (20.30 Uhr) - Island - Schweden

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Norwegen 4 4 0 0 124:105 19 8 2 Slowenien 4 3 0 1 108:99 9 6 3 Ungarn 4 2 0 2 100:106 -6 4 4 Portugal 4 1 0 3 112:116 -4 2 5 Island 4 1 0 3 101:110 -9 2 6 Schweden 4 1 0 3 88:97 -9 2

© getty

Handball-EM: Die Spiele im Halbfinale

Zwei Tag nach den letzten Gruppenspielen stehen bereits die Halbfinalpartien an.

Freitag, 24. Januar 2020 (18.00 Uhr) - 1. Gruppe I - 2. Gruppe II

Freitag, 24. Januar 2020 (20.30 Uhr) - 2. Gruppe I - 1. Gruppe II

Handball-EM: Die Platzierungsspiele

Bei der Europameisterschaft werden auch die Plätze drei und fünf ausgespielt, das DHB-Team ist auf jeden Fall im Spiel um Platz fünf vertreten.

Samstag, 25. Januar 2020 (16.00 Uhr) - Deutschland - 3. Gruppe II (Spiel um Platz 5)

- 3. Gruppe II (Spiel um Platz 5) Samstag, 25. Januar 2020 (18.30 Uhr) - Verlierer der Halbfinals (Spiel um Platz 3)

Handball-EM: Das Finale

Sonntag, 26. Januar 2020 (16.30 Uhr) - Sieger der Halbfinals (Finale)

Handball-EM: Die bisherigen Europameister

Vor zwei Jahren krönte sich Spanien in Kroatien zum Europameister und traf damit die Nachfolge des DHB-Teams an, dem dieses Kunststück zwei Jahre zuvor gelang.