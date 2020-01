NBA-News: Dwight Howard bestätigt Teilnahme am Slam Dunk Contest 2020 - und bittet Kobe Bryant um Hilfe

Superman ist zurück! Dwight Howard wird am Slam Dunk Contest 2020 im Rahmen des All-Star Wochenendes in Chicago teilnehmen. Das hat der Lakers-Center via Twitter offiziell bestätigt.

"Ich versuche, Kobe zu bekommen", erklärte Howard nach dem 100:92-Sieg gegen die New York Knicks . "Es wäre gut, wenn ich alle Lakers-Fans dazu kriegen würde, mich zu unterstützen, dass mir Kobe beim Dunk-Contest hilft. Das wäre großartig."

Was genau er mit Bryant geplant hat, wollte der 34-Jährige allerdings nicht verraten. Die Idee, am Dunk-Contest teilzunehmen, kam von ihm selbst, nicht etwa von der NBA. "Ich habe ihnen gesagt, dass ich dabei sein will", erklärte Howard. "Ich glaube, ich bin der älteste Dunker im Dunk-Contest aller Zeiten."

Das werde ihn aber nicht davon abhalten, den Fans eine spektakuläre Show zu liefern: "Ich habe das Gefühl, dass ich in der besten Form meiner gesamten Karriere bin. Warum sollte ich also nicht da raus gehen, 135 Prozent geben und mal sehen, was passiert?"

D12 nahm in seiner Karriere bereits dreimal am Dunk Contest teil, zuletzt 2009. Im Jahr zuvor gewann er den Wettbewerb sogar, dabei zeigte er unter anderem seinen berühmten Superman-Dunk.

In der aktuellen Saison mit den Lakers zeigte Howard bisher starke Leistungen, mit 7,7 Punkten, 7,6 Rebounds und 1,4 Blocks in 19,9 Minuten hat sich als guter Rollenspieler im Team etabliert. Sein erster Zwischenstopp bei den Lakers in der Saison 2012/13, damals an der Seite von Kobe Bryant, lief allerdings nicht besonders erfolgreich. Mit dem Superstar der Lakers wurde Howard nie so richtig warm, nach nur einer Saison war das Experiment beendet.

Wer neben D12 am Dunk Contest teilnehmen wird, ist derzeit noch offen. Ja Morant hatte erst kürzlich eine Einladung der NBA abgelehnt . Angeblich ist auch eine Rückkehr von Zach LaVine im Gespräch. Das All-Star Wochenende findet in diesem Jahr vom 14. bis zum 16. Februar in Chicago statt. Der Slam Dunk Contest wird am Samstag, 15. Februar, stattfinden.