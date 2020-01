FC Bayern München verpflichtet Alvaro Odriozola von Real Madrid

Facebook

"Ich bin froh, dass wir so einen Außenverteidiger gefunden haben", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic zum fixierten Transfer. Er sei überzeugt, "dass Álvaro Odriozola unserer Mannschaft mit seinen Qualitäten helfen wird".

Bereits am Dienstagvormittag hatten deutsche und spanische Medien übereinstimmend berichtet, dass ein Abschied des 24-Jährigen von den Königlichen bevorstehe. Odriozola war von Real-Trainer Zinedine Zidane vom Mannschaftstraining freigestellt worden. Kurze Zeit später bestätigte er auf einer Pressekonferenz, dass der spanische Nationalspieler die Möglichkeit habe, den Verein zu verlassen.

Neben den Bayern waren auch der FC Sevilla und Athletic Bilbao an einer Leihe des Basken interessiert. Odriozola konnte die hohen Erwartungen bei Real auch in seinem zweiten Jahr nach seinem 30-Millionen-Euro-Wechsel von Real Sociedad nicht erfüllen. Hinter dem gesetzten Dani Carvajal kam er auf lediglich fünf Einsätze in der laufenden Saison. Vertraglich ist er noch bis 2024 an die Königlichen gebunden.

Bayern holt Odriozola: "Wunsch des Cheftrainers entsprochen"

Bei den Bayern hatte Trainer Hans-Dieter Flick seit Wochen auf personelle Verstärkungen besonders auf der Rechtsverteidigerposition gepocht. "Eine zusätzliche Option rechts außen in der Abwehr wäre sehr hilfreich", sagte Flick dem kicker Ende Dezember, verwies jedoch darauf, dass es ein Spieler sein müsse, der "sofort weiterhelfen" könne.

"Wenn man von 'pack mas' und 'voll angreifen' und allen möglichen Titeln spricht, braucht man auch einen Kader, der in der Tiefe genügend Substanz und Qualität besitzt", hatte Flick während des Trainingslagers in Katar nochmals betont.

"Nach internen Gesprächen haben wir beschlossen, dem Wunsch unseres Cheftrainers Hansi Flick nach Verstärkung für die Defensive zu entsprechen und uns gemeinsam für Álvaro Odriozola entschieden", wird Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge diesbezüglich in der Pressemitteilung des FCB zitiert: "Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung und bedanken uns bei den Verantwortlichen von Real Madrid für die sehr freundschaftlichen und partnerschaftlichen Gespräche."

Nach Informationen von SPOX und Goal war Odriozola jedoch nicht die erste Wahl des Rekordmeisters. Die Bayern kontaktierten sowohl Jorge Mendes, den Berater des portugiesischen Nationalspielers Joao Cancelo, als auch dessen Arbeitgeber Manchester City, fingen sich aber eine Absage ein. Zuletzt wurde der FCB auch mit Thomas Meunier von Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht.

Bayern-Neuzugang Alvaro Odriozola im Steckbrief