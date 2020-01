Premier League: Chelsea gegen Arsenal heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 24. Spieltag der Premier League kommt es zum Londoner Derby zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

FC Chelsea - FC Arsenal heute live: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Londoner Derby zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal findet heute um 21.15 Uhr an der Stamford Bridge statt. Die Heimstätte der Blues fasst 41.631 Zuschauer. Schiedsrichter der Partie ist Stuart Atwell.

Chelsea gegen Arsenal heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky hält seit dieser Saison wieder die Rechte an der Premier League in Deutschland. Entsprechend läuft auch das Spiel zwischen Chelsea und Arsenal heute live und exklusiv in voller Länge bei Sky .

Die Übertragung startet um 21 Uhr auf Sky Sport 1 und wird auch in Ultra HD übertragen. Kommentator der Partie ist Sascha Roos.

Wer kein TV-Gerät zur Verfügung hat, kann die Begegnung auch im Livestream via SkyGo und SkyTicket schauen.

Premier League heute live: Chelsea - Arsenal im Liveticker

Zu allen Premier-League-Spielen bietet SPOX einen ausführlichen Liveticker an. So könnt Ihr Euch auch unterwegs immer über den Spielstand und das Geschehen auf dem Platz informieren.

Chelsea - Arsenal heute live im Liveticker .

FC Chelsea gegen FC Arsenal: So könnten sie spielen

Das sind die voraussichtlichen Aufstellungen für das Spiel Chelsea gegen Arsenal:

FC Chelsea: Kepa - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Emerson - Kante, Jorginho, Barkley - Hudson-Odoi, Abraham, Willian

Kepa - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Emerson - Kante, Jorginho, Barkley - Hudson-Odoi, Abraham, Willian FC Arsenal: Leno - Maitland-Niles, Luiz, Mustafi, Saka - Torreira, Xhaka - Pepe, Özil, Martinelli - Lacazette

Premier League: Die Tabelle vor dem 24. Spieltag

Arsenal liegt aktuell auf einem enttäuschenden Platz 10 weit hinter den eigenen Erwartungen. Chelsea hat zwar den Anschluss an die Top 3 verloren, besitzt aber auch einen Fünf-Punkte-Vorsprung auf den Fünftplatzierten Manchester United.