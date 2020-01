Tennis, Australian Open: Alexander Zverev heute live im TV, Livestream und Liveticker

Facebook

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und sieh die Australian Open im Eurosport -Channel umsonst!

Australian Open: Alexander Zverev heute live - Gegner, Uhrzeit

Die deutsche Nummer eins im Tennis, Alexander Zverev, spielt in seiner Erstrunden-Partie gegen den Italiener Marco Cecchinato. Die Partie soll um 10.30 Uhr deutscher Zeit im australischen Melbourne (21:30 Uhr Ortszeit) starten.

Austragungsort hierfür ist die Margaret Court Arena, in welche 7.500 Zuschauer passen.

Alexander Zverev gegen Marco Cecchinato heute live im TV und Livestream sehen

Eurosport hat sich die Übertragungsrechte an den Australian Open gesichert. Schon gewusst? Ihr könnt auch mit Eurem DAZN -Abo Eurosport verfolgen. Durch eine Kooperation gibt es den Eurosport -Channel auf DAZN . Also könnt Ihr über DAZN neben dem umfangreichen Programm (Bundesliga, Champions League, NBA, NFL, UFC und noch vieles mehr) auch auf die Übertragungen von Eurosport zugreifen. Eurosport zeigt unter anderem noch die French und US Open, Olympischen Spiele, Tour de France sowie reichlich Wintersport.

Der Preis Eures DAZN -Abo ändert sich hierfür nicht. Ihr könnt das DAZN -Abo weiterhin für 11,99 im Monat oder für 119,99 Euro im Jahr abschließen , wobei der 1. Monat immer kostenfrei ist.

Alexander Zverev heute im LIVE-TICKER

Die Partie von Alexander Zverev könnt Ihr auch hier bei SPOX im LIVE-TICKER verfolgen.

Australian Open: Alexander Zverev gegen Marco Cecchinato im Vergleich

Alexander Zverev ist seit 2013 auf der Pro-Tour vertreten und hat seitdem 223 Spiele gewonnen.