FC Bayern - News und Gerüchte: Transfer von Ajax-Juwel Kühn vor Abschluss - Medizincheck wohl am Dienstag

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München.

FC Bayern: Ajax-Juwel Nicolas Kühn wohl am Dienstag zum Medizincheck

Der Transfer von Nicolas Kühn von Ajax Amsterdam zum FC Bayern München steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Wie Sport1 berichtet, wird der 20-jährige Offensiv-Allrounder am Dienstag den Medizincheck in München absolvieren. Kühn soll bis zum Saisonende auf Leihbasis die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters verstärken und Spielpraxis sammeln.

Kühn, der 2018 aus der Jugend von RB Leipzig zu Ajax gewechselt war und dessen Vertrag dort noch bis 2021 läuft, hatte zuletzt gegenüber U20-Nationaltrainer Manuel Baum seine Unzufriedenheit über seine aktuelle Situation geäußert. Baum verriet im Gespräch mit SPOX und Goal , Kühn habe ihm erzählt, "dass er nicht so vorankommt, wie er sich das vorstellt".

In zwei Jahren machte der Gewinner der Fritz-Walter-Medaille in Gold (bester Nachwuchsspieler des DFB in der Altersklasse U19) kein einziges Spiel für die Profis von Ajax, obwohl er dort regelmäßig trainierte. Zu wenig für Kühn, der bei seinem Wechsel zu den Niederländern noch die Hoffnung gehabt hatte, "dass es schnell nach oben geht".

FC Bayern: Odriozola von Real Madrid ein Kandidat für Winter-Leihe?

Der FC Bayern könnte auf der Suche nach einem von Trainer Hans-Dieter Flick oft geforderten neuen Rechtsverteidiger offenbar bei Real Madrid fündig werden. Nach Informationen von SPOX und Goal steht der unter Real-Trainer Zinedine Zidane kaum zum Zug kommende Alvaro Odriozola vor einer Leihe bis zum Saisonende.

Allerdings haben bislang ausschließlich der FC Sevilla und Athletic Bilbao konkrete Angebote für den 24-Jährigen abgegeben. Der TV-Sender Sky und der spanische Radiosender Cadena Cope bringen jedoch auch den FCB als möglichen Abnehmer ins Spiel. Hier geht's zur ausführlichen News.

Odriozola fristet bei den Königlichen hinter Dani Carvajal ein Dasein als Dauerreservist. Bislang kommt er auf lediglich fünf Pflichtspiele in der laufenden Saison. Odriozola wechselte erst im Sommer 2018 für 30 Millionen Euro zu Real und hat dort noch einen Vertrag bis 2024.

