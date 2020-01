Premier League: Der 24. Spieltag heute live im TV, Livesteam und Liveticker

Die Premier League bitte am heutigen Dienstag zum ersten Teil des 24. Spieltages. Unter anderem sind Manchester City, der FC Chelsea und der FC Arsenal im Einsatz. Welche Spiele sonst noch stattfinden und wo Ihr diese live im TV, Stream und Ticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Premier League: Der 24. Spieltag im Überblick

Am heutigen Dienstag finden insgesamt sechs Spiele statt. Am Mittwoch sind drei Partien auf der Tagesordnung. Die letzte Begegnung wird am Donnerstag ausgetragen.

Dienstag, 21.01.2020:

Uhrzeit Heim Gast 20.30 Uhr AFC Bournemouth Brighton & Hove Albion 20.30 Uhr Aston Villa FC Watford 20.30 Uhr Crystal Palace FC Southampton 20.30 Uhr Sheffield United Manchester City 20.30 Uhr FC Everton Newcastle United 21.15 Uhr FC Chelsea FC Arsenal

Mittwoch, 22.01.2020:

Uhrzeit Heim Gast 20.30 Uhr Leicester City West Ham United 20.30 Uhr Tottenham Hotspur Norwich City 21.15 Uhr Manchester United FC Burnley

Donnerstag, 23.01.2020:

Uhrzeit Heim Gast 20.45 Uhr Wolverhampton Wanderers FC Liverpool

Die Premier League live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky Sport besitzt in Deutschland die exklusiven Übertragungsrechte für die englische Premier League und ist dementsprechend die einzige Möglichkeit, die Spiele live sehen zu können. Ab 20.20 Uhr wird die Partie zwischen Sheffield United und Manchester City auf Sky Sport 2 HD gezeigt, das London-Duell zwischen Chelsea und Arsenal läuft ab 21 Uhr auf Sky Sport 1 HD .

Die anderen Begegnungen zeigt Sky nicht. Wer auf einen Livestream zurückgreifen möchte, kann dies über SkyGo tun, mit SkyTicket könnt Ihr einen einmaligen Tagespass erwerben.

Die Premier League im SPOX-Liveticker

Für alle, die bei jedem Spiel heute Abend live dabei sein wollen, schaffen wir Abhilfe. SPOX tickert jede der sechs Partien einzeln mit .

© GEPA

Premier League: Die Tabelle nach 23 von 38 Spieltagen

Trotz einem Spiel weniger führt der FC Liverpool aktuell mit 16 Punkten Vorsprung die Tabelle an. Dahinter folgen Manchester City, Leicester City und der FC Chelsea auf den Champions-League-Plätzen. Direkt abgestiegen wären derzeit Aston Villa, der AFC Bournemouth und Norwich City.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. FC Liverpool 22* 52:14 38 64 2. Manchester City 23 64:27 37 48 3. Leicester City 23 48:23 25 45 4. FC Chelsea 23 39:30 9 39 5. Manchester United 23 36:27 9 34 6. Wolverhampton Wanderers 23 34:30 4 34 7. Sheffield United 23 25:22 3 33 8. Tottenham Hotspur 23 36:31 5 31 9. Crystal Palace 23 22:26 -4 30 10. FC Arsenal 23 30:32 -2 29 11. FC Everton 23 26:33 -7 29 12. Newcastle United 23 22:34 -12 29 13. FC Southampton 23 29:42 -13 28 14. FC Burnley 23 26:38 -12 27 15. Brighton & Hove Albion 23 26:31 -5 25 16. West Ham United 22* 26:34 -8 23 17. FC Watford 23 20:34 -14 23 18. Aston Villa 23 29:44 -15 22 19. AFC Bournemouth 23 20:36 -16 20 20. Norwich City 23 23:45 -22 17

* Die Partie zwischen dem FC Liverpool und West Ham United, welche eigentlich für den 18. Spieltag angesetzt war, wurde verschoben und wird aller Voraussicht nach am 29.01.2020 nachgeholt.