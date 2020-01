Dominic Thiem - Adrian Mannarino heute live: Australian Open im Free-TV & Livestream

Facebook

"Ich fühle mich hier wohl, bin fit und spiele auch gut im Training. Ich kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht", sagte Thiem im Vorfeld. Der Weltranglisten-Fünfte hat gegen die Nummer 43 eine makellose Bilanz (7:0).

Thiem hatte sich nach dem ATP-Cup noch drei Tage in Sydney und danach in Melbourne vorbereitet. "Ich habe mit den weltbesten Spielern trainiert, jeden Tag zwei Einheiten", sagte der Niederösterreicher. In Down Under gehört auch Thomas Muster zum Betreuerteam .

Australian Open: Wann spielt Thiem?

Das Match von Dominic Thiem ist in der Nacht von Montag auf Dienstag als zweites Match nach 1 Uhr früh (11 Uhr Ortszeit) angesetzt. Zuvor fordert die Nummer sechs des Turniers bei den Frauen, Belinda Bencic, Anna Karolina Schmiedlova (WTA Nr. 202).

Thiem gegen Mannarino findet auf dem zweitgrößten Platz der Anlage, der Margaret Court Arena, statt.

Australian Open, 2. Tag: Dennis Novak gegen Hubert Hurkacz

Thiem ist nicht der einzige Österreicher, der am Dienstag seinen Auftritt in der ersten Runde hat. Dennis Novak, Österreichs aktuelle Nummer zwei, spielt um 0.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf Platz 14 gegen Hubert Hurkacz.

Der Pole hatte beim ATP Cup Anfang Jänner Thiem bezwungen.

Thiem gegen Mannarino: TV-Übertragung und Livestream

In Österreich gibt es mehrere Möglichkeiten, die Matches von Dominic Thiem bei den Australian Open zu verfolgen. Eurosport überträgt das gesamte Turnier und damit auch das Duell mit Mannarino auf Eurosport 1 bzw. Eurosport 2 im linearen Fernsehen. Über den Eurosport-Channel von DAZN gibt es die Möglichkeit, die Matches bequem im Livestream auf dem Handy, Tablet oder PC zu sehen.

In Österreich zeigt Servus TV alle Matches von Thiem live im Free-TV, zudem gibt es auf der Homepage einen Livestream für österreichische User. Auf dem Eurosport Player können mit einem kostenpflichtigen Abo die Matches von allen Courts geschaut werden.

Für alle, die für die Matches von Thiem verhindert sind, bietet SPOX einen umfassenden LIVETICKER zu allen Matches von Thiem und anderen Spitzenspielern und Spitzenspielerinnen an.

Dominic Thiem: Abschneiden bei den Australian Open

Im Vorjahr erreichte Thiem nach einer knappen Fünfsatzpartie die zweite Runde. Dann musste er gegen den australischen Youngster Alexei Popyrin geschwächt aufgeben. In seiner gesamten Karriere kam Thiem noch nie über das Achtelfinale der Australian Open hinaus.

Jahr Abschneiden 2019 2. Runde 2018 Achtelfinale 2017 Achtelfinale 2016 3. Runde 2015 1. Runde 2014 2. Runde

Dominic Thiem mit makelloser Bilanz gegen Mannarino

Mannarino sei als erster Gegner bei seinen siebenten Australian Open eine "gute Bewährungsprobe", meinte Thiem. "Ich habe gegen ihn eine 7:0-Bilanz, aber die Matches waren alle eng." Mannarino sei als Linkshänder mit schneller flacher Rückhand und guter Bewegung unangenehm zu spielen. "Aber wir kennen uns gut, ich weiß, was ich zu tun habe", gab sich Thiem vor dem erneuten Duell mit dem 31-Jährigen zuversichtlich.

Mannarino hatte im Vorjahr in s'Hertogenbosch auf Rasen seinen bisher einzigen ATP-Titel geholt, weitere acht Mal stand er in seiner Karriere in einem Finale. In seinem bisher einzigen ATP-Match des Jahres hatte er Anfang Jänner in Doha eine Auftaktniederlage kassiert.

Australian Open 2020: Preisgeld

Insgesamt werden bei den Australian Open 71 Millionen australische Dollar (rund 44 Millionen Euro) an Preisgeld ausgeschüttet. Die Einzelspieler und Einzelspielerinnen bekommen folgende Prämien: