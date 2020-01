Handball-EM, Hauptrunde: Deutschland gegen Österreich heute im LIVE-TICKER

Facebook

© getty

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisie rt.

Deutschland gegen Österreich - Handball-EM heute im LIVE-TICKER: 2:4

7. Nun müssen wir von einem missglückten Start der Deutschen sprechen. Eichberger zeigt zunächst eine starke Parade, dann macht Frimmel das 4:2 für die Hausherren.

6. Das war eigentlich stark gemacht, doch Weber stand bei seinem Treffer bereits im Kreis. So kann Österreich durch Bilyk in Führung gehen.

5. Österreich zeigt hier aber, dass auch die Gastgeber Qualität hat. Bilyk spielt Bozovic frei, der trocken zum 2:2 einnetzt.

4. Jetzt geht Deutschland in Führung, denn Reichmann versenkt den ersten Siebenmeter eiskalt.

3. Da war wohl etwas viel Adrenalin im Blut. Sowohl Ziener bei den Gastgebern, als auch Drux für Deutschland setzen sich erst sehr gut durch, werfen dann aber deutlich über den Kasten.

2. Doch Deutschland legt sofort nach. Da zeigt das DHB-Team ein geduldiges Spiel, das mit dem Abschluss von Weber belohnt wird.

1. Den ersten Treffer des Abends erzielt natürlich Nikola Bilyk für Österreich mit einem wuchtigen Wurf aus dem Rückraum. Der Mann vom THW Kiel ist natürlich der Star der Heimmannschaft.

1. Die Partie läuft!

Vor Beginn: Ob eine Niederlage gegen Österreich und/oder Tschechien das Aus für Prokop bedeuten könnte, ist eher ausgeschlossen. "Es besteht ja auch gar kein Anlass dazu. Wir haben das Ziel nur um Millimeter verpasst", sagte Hanning am Samstagabend nach der 24:25-Niederlage der DHB-Auswahl gegen Kroatien. Man werde die EM im Verband wie immer analysieren. "Aber ich sehe im Moment überhaupt keinen Bedarf, darüber zu sprechen. Ich gehe auch nicht davon aus, dass es nach dem Turnier dazu kommt", betonte Hanning.

Vor Beginn: Unterschätzen sollte Deutschland das österreichische Team sowieso nicht, denn in der Vorrunde gewann Österreich alle drei Spiele gegen Tschechien, Ukraine und Nordmazedonien. Erst in der Hauptrunde stieß das Team an seine Grenzen, auch wenn es sich wacker schlug. Gegen Kroatien und Spanien verlor man jeweils nur mit vier Toren Rückstand.

Vor Beginn: Abschenken wird man dieses Spiel und die Partie gegen Tschechien am Mittwoch jedoch nicht, denn man will zumindest beim Spiel um Platz 5 in Stockholm dabei sein. Im Duell mit dem Gastgeber geht es auch um Prestige. "Für Österreich ist es das Spiel des Jahres. Die werden alles daran setzen, uns zu schlagen. Ich bin mal gespannt, ob wir uns das gefallen lassen", sagte Trainer Christian Prokop. Im Test vor dem EM schlug Deutschland das Nachbarland mit 32:28.

Vor Beginn: Damit verspielte die Nationalmannschaft auch ihre Chancen auf das Halbfinale. Ausgeschlossen war dies vor zwei Stunden zwar noch nicht, allerdings lag die Chance "im Promillebereich", wie es DHB-Vizepräsident Bob Hanning treffend formulierte. Weißrussland hätte Spanien mit mindestens sieben Toren Vorsprung schlagen müssen und dann auch noch gegen Österreich gewinnen müssen. Erst dann wäre Deutschland mit zwei weiteren Siegen hinter Kroatien noch ins Halbfinale gekommen. Doch wie erwartet schlug Spanien Weißrussland klar mit 37:28 .

Vor Beginn: Die Enttäuschung nach dem 24:25 gegen Kroatien am vergangenen Samstag war riesig. Nicht nur aufgrund des Ergebnisses, sondern auch, weil Deutschland einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand gab. Zwischenzeitlich führte das DHB-Team mit fünf Toren Vorsprung und zeigte 45 Minuten lang die bisher beste Turnierleistung. Doch dann schlichen sich immer wieder leichte Ballverluste, vergebene Chancen und fehlende Aggressivität in die Defensive ein. Damit kamen die Kroaten zurück ins Spiel und entschieden das so immens wichtige Duell für sich.

Vor Beginn: Anwurf der dritten Hauptrunden-Begegnung des DHB-Teams ist heute um 20.30 Uhr in der Wiener Stadthalle.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Deutschland gegen Österreich in der Hauptrunde der Handball-EM.

Handball-EM: Deutschland gegen Österreich live im TV und Livestream

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der EM. Dabei wechseln sich die Sender ab.

Die Partie gegen Österreich läuft heute live in der ARD . Zudem bietet das Erste auf sportschau.de einen eigenen Livestream an.

Handball-EM: Tabelle der Hauptrundengruppe I mit Deutschland

Spanien und Kroatien sind mit vier Siegen aus vier Spielen schon sicher für das Halbfinale qualifiziert