Australian Open: Julia Görges mit eindrucksvollem Auftaktsieg - Federer souverän

Julia Görges ist mit einem beeindruckenden Sieg in die Australian Open gestartet. An den perfekten Auftakt für das deutsche Tennis an Tag eins in Down under will Philipp Kohlschreiber in seinem Erstrunden-Match gegen Marcos Giron (ab 6 Uhr im live im Eurosport-Channel auf DAZN und im LIVETICKER) anknüpfen.