FC Barcelona gewinnt im ersten Spiel unter Setien

Der FC Barcelona hat im ersten Spiel unter Trainer Quique Setien die Tabellenführung in der Primera Division erfolgreich verteidigt. Beim Comeback von Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen nach Knieproblemen siegten die Katalanen allerdings nur mühsam mit 1:0 (0:0) gegen den FC Granada

© getty

Weltfußballer Lionel Messi (76.) erlöste Barcelona in einer einseitigen Partie nach Vorarbeit des früheren Münchners und Leverkuseners Arturo Vidal. Die Gäste nahmen kaum am Spiel teil und hielten dem Dauerdruck der Hausherren kurz nach Gelb-Rot gegen German Sanchez (70.) nicht mehr stand. Der 61-jährige Setien wurde am Montag als Nachfolger von Ernesto Valverde verpflichtet.

Barca liegt in der Tabelle weiter nur aufgrund der besseren Tordifferenz vor Rekordmeister und Erzrivale Real Madrid. Die Königlichen gewannen eine Woche nach dem Sieg im Supercup am Samstag das Spitzenspiel gegen den FC Sevilla mit 2:1 (0:0).

Casemiro war mit zwei Toren (57./69.) der Matchwinner für die Madrilenen, die am vergangenen Sonntag im Finale der Supercopa in Saudi-Arabien 4:1 im Elfmeterschießen gegen den Lokalrivalen Atletico gewonnen hatten.

Die Tabelle der Primera Division