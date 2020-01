FC Bayern - News und Gerüchte: Michael Cuisance im Visier mehrerer Ligue-1-Klubs?

FC Bayerns Youngster Michael Cuisance steht offenbar im Fokus von gleich mehreren Ligue-1-Klubs. Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann will dem deutschen Rekordmeister langfristig gefährlich werden. Und: Die Partie zwischen den Berlinern und den Bayern gibt es hier am Sonntag im Liveticker.

Hier sind alle News und Gerüchte rund um den FCB.

FC Bayern: Michael Cuisance im Visier mehrerer Ligue-1-Klubs?

Wie RMC berichtet, sind die französischen Vereine FC Toulouse, Stade Reims und der FC Metz an einer Verpflichtung von Michael Cuisance interessiert. Auch Real Sociedad und Real Valladolid aus Spanien sowie Feyenoord Rotterdam aus den Niederlanden haben den offensiven Mittelfeldspieler demnach ins Visier genommen.

Dass ein Wechsel im Winter zustande kommt, gilt aber eher als unwahrscheinlich. Cuisance wechselte schließlich erst im vergangenen Sommer von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern.

Dort wartet der 20-Jährige bislang aber auf seinen Durchbruch. In der Bundesliga kam der 20-Jährige in der Hinrunde auf gerade einmal zwei Einwechslungen, die für insgesamt 30 Minuten Spielzeit reichten. Ansonsten blickt er auf einige Startelfeinsätze in der Reservemannschaft in der 3. Liga zurück.

Cuisance wird großes fußballerisches Talent nachgesagt, allerdings gelten seine Trainingsleistungen nicht immer als vorbildlich - besonders in puncto Leidenschaft und Körpersprache soll er Nachholbedarf haben.

Michael Cuisance im Steckbrief

Geboren 16. August 1999 in Straßburg (Frankreich) Größe 1,81 Meter Gewicht 74 Kilogramm Starker Fuß Links Position Offensives Mittelfeld

Jürgen Klinsmann mit Kampfansage an FC Bayern

Trainer Jürgen Klinsmann hat mit Hertha BSC große Ziele. Langfristig möchte er, dass Berlin "auch die Fußball-Hauptstadt" wird und entsprechend "mit den Bayern auf Augenhöhe" sein. Das sagte er der Bild am Sonntag .

Um das zu schaffen, hat die Alte Dame laut Klinsmann einen Plan für mehrere Jahre: "Erster Schritt: Weg vom Tabellenkeller, durchatmen. Zweiter Schritt: Nächste Saison die Europa League erreichen. Dritter Schritt: In drei bis fünf Jahren um die Meisterschaft mitspielen und in die Champions League kommen."

Der Unternehmer Lars Windhorst investiert über 200 Millionen Euro in die Hertha. Daher möchte sich der Verein nach oben orientieren und auch auf dem Transfermarkt aggressiver als zuvor agieren.

© Getty

FC Bayern bei Hertha BSC zu Gast: Bundesliga im Liveticker

Ein erster Schritt in obere Regionen könnte am Sonntag gegen den FC Bayern gemacht werden. Dann nämlich kommt es zum direkten Duell in der Bundesliga.

Wenn Klinsmann also auf den Klub trifft, der ihn nach nur wenigen Monaten im April 2009 entlassen hat, könnt Ihr ab 15.30 Uhr im Liveticker dabei sein. Hier geht es lang.