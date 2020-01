Bundesliga: Hertha BSC gegen FC Bayern München heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag startet der FC Bayern München in die Rückrunde der Bundesliga und reist hierzu zu Ex-Trainer Jürgen Klinsmann und Hertha BSC. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Begegnung im TV und Livestream verfolgen könnt.

© getty

Hertha BSC gegen FC Bayern: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Bundesliga-Partie zwischen Hertha BSC und dem FC Bayern findet am heutigen Sonntag (19. Januar) um 15.30 Uhr statt. Austragungsort ist das Olympiastadion im Berliner Ortsteil Westend, das Platz für 74.475 Zuschauer bietet.

Als Schiedsrichter ist der erfahrene Tobias Stieler aus Hamburg im Einsatz, unterstützt von Matthias Jöllenbeck, Christian Gittelmann, Bibiana Steinhaus (4. Offizielle) und Tobias Welz (VAR).

FC Bayern bei Hertha BSC heute live im TV und Livestream

Das Gastspiel des FC Bayern bei der Berliner Hertha ist nur auf Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender geht um 14.30 Uhr mit Moderatorin Jessica Libbertz auf Sky Sport Bundesliga 1 auf Sendung, Kommentator Wolf Fuss begleitet Euch durch die Partie.

Neben der Übertragung im TV bietet Sky auch einen Livestream via Sky Go an. Alternativ gibt es bei Sky mit SkyTicket auch eine monatlich kündbare Option.

40 Minuten nach Spielende stellt DAZN alle Highlights der Partie Hertha vs. FC Bayern bereit. Zudem überträgt der Streamingdienst live und exklusiv die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga sowie die fünf frühen Sonntagsspiele (13.30 Uhr).

Nach einem kostenlosen Probemonat, den Ihr Euch hier sichern könnt, kostet ein DAZN -Abonnement 11,99 Euro im Monat und 119,99 Euro im Jahresabo.

© Getty

Bundesliga: Hertha vs. Bayern heute im LIVE-TICKER

Alternativ zum kostenpflichtigen Abo bei Sky könnt Ihr auch auf SPOX zurückgreifen, wenn Ihr beim Rückrundenauftakt der Bayern live dabei sein wollt. Im dortigen Liveticker werder Ihr mit allen Höhepunkten aus dem Berliner Olympiastadion versorgt.

Hier geht's zum Liveticker Hertha BSC - FC Bayern München.

Hertha BSC gegen Bayern München: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Der FC Bayern ist insbesondere in der Defensive aufgrund der Ausfälle von Niklas Süle (Kreuzbandriss), Lucas Hernandez (Teilriss des Innenbandes), Javi Martinez (Muskelbündelriss) und der Gelbsperre von Joshua Kimmich dünn aufgestellt. Auch für Serge Gnabry (Probleme mit der Achillessehne) kommt ein Startelfeinsatz noch zu früh.

Hertha BSC: Jarstein - Klünter, Boyata, Rekik, Plattenhardt - Ascacibar - Lukebakio, Darida, Grujic, Dilrosun - Selke

Jarstein - Klünter, Boyata, Rekik, Plattenhardt - Ascacibar - Lukebakio, Darida, Grujic, Dilrosun - Selke FC Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Thiago - Müller, Goretzka - Perisic, Coutinho - Lewandowski

Bundesliga: Der 18. Spieltag im Überblick

Der BVB und RB Leipzig starteten optimal in die Rückrunde. Der BVB gewann dank drei Toren von Erling Haaland mit 5:3 in Augsburg, die Roten Bullen drehten das Spiel gegen Aufsteiger Union Berlin.

Termin Heim Ergebnis Gast 17. Januar, 20.30 Uhr FC Schalke 04 2:0 Borussia Mönchengladbach 18. Januar, 15.30 Uhr FSV Mainz 05 1:2 SC Freiburg 18. Januar, 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf 0:1 Werder Bremen 18. Januar, 15.30 Uhr FC Augsburg 3:5 Borussia Dortmund 18. Januar, 15.30 Uhr 1899 Hoffenheim 1:2 Eintracht Frankfurt 18. Januar, 15.30 Uhr 1. FC Köln 3:1 VfL Wolfsburg 18. Januar, 18.30 Uhr RB Leipzig 3:1 Union Berlin 19. Januar, 15.30 Uhr Hertha BSC -:- FC Bayern München 19. Januar, 18 Uhr SC Paderborn -:- Bayer Leverkusen

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Der FC Bayern kann mit einem Sieg den Patzer der Fohlen ausnutzen und auf Platz zwei in der Tabelle springen. Die Hertha steht hingegen nach den Siegen von Bremen und Köln unter Druck.