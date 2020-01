Kansas City Chiefs gegen Tennessee Titans heute live: NFL-Playoffs im TV und Livestream

Nur noch ein Schritt bis zum Superbowl: Im heutigen AFC Championship Game treffen die Tennessee Titans auf die Kansas City Chiefs, um den ersten Teilnehmer am NFL-Finale zu ermitteln. SPOX gibt Euch die wichtigsten Informationen zum Spiel und der Übertragung im Fernsehen und Livestream.

Kansas City Chiefs - Tennessee Titans: Wann und wo?

Das AFC Championship Game zwischen den Titans und den Chiefs findet am heutigen Sonntag, 19. Januar, um 21.05 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt. Austragungsort ist das Arrowhead Stadium in Kansas City, welches 76.416 Zuschauern Platz bietet.

Kansas City Chiefs - Tennessee Titans heute live im TV und Livestream

Wie alle Playoff-Spiele überträgt der Streamingdienst DAZN auch das Duell der Titans und Chiefs. Die Übertragung beginnt dabei um 20.55 Uhr. Ihr könnt dabei wählen zwischen dem englischen Originalkommentar und der deutschsprachigen Variante mit folgender Besetzung:

Moderator: Flo Hauser

Kommentator: Martin Pfanner

Experte: Adrian Franke

Im Anschluss zeigt DAZN zudem das andere Championship Game der Green Bay Packers bei den San Francisco 49ers live, ebenso wie eine große Zahl weiterer NFL-Spiele und eine Auswahl an College-Spielen.

Aber auch die anderen großen US-Sportligen NBA, NHL und MLB werden von DAZN übertragen. Dazu kommen Top-Events aus Sportarten wie Darts, Boxen oder MMA sowie eine große Auswahl an Fußballwettbewerben. Neben den europäischen Topligen Bundesliga, Serie A, LaLiga und Ligue 1 überträgt das "Netflix des Sports" auch Spiele der Champions League und der Europa League.

Pro Monat kostet der Dienst 11,99 Euro, im günstigeren Jahresabonnement 119,99 Euro. Allerdings könnt Ihr DAZN zuvor einen Monat lang kostenlos und unverbindlich testen.

Tennessee Titans: Catches nicht das Wichtigste

Titans-Receiver A.J. Brown kann in seiner Rookie-Saison bereits fünf 100-Yard-Spiele vorweisen. Vor dem Championship Game sei das Fangen aber nicht das Wichtigste: "Egal wie oft wir als Receiver den Ball berühren, haben wir immer noch andere Aufgaben. Wir sind Typen, die mehr machen als den Ball zu fangen - wir haben noch andere Jobs."

Das Team müsse erkennen, dass Blocken ein wichtiger Teil sei: "Ich bin sicher, dass du hier jeden Receiver fragen kannst und sie wollen natürlich immer den Ball. Jeder will den Ball. Aber wir müssen unseren Job machen und wenn das Blocken bedeutet, ist das so."

Kansas City Chiefs: Voller Fokus auf das Wesentliche

Head Coach Andy Reid erwartet von seinen Spielern in diesem Spiel starke mentale Fähigkeiten: "Es wird einmal mehr sehr anspruchsvoll. Das wird keine einfache Sache. Die Fähigkeit das alles hinter dir zu lassen und dich wieder in den richtigen Modus zu begeben - im Training und an dieser Stelle - haben die Spieler und Trainer verwirklicht."

Sie hätten alles gegeben, um in diese Position zu kommen und sie kämpften noch, um gegen ein gutes Team zu spielen. "Ich bin deswegen stolz auf sie."

Tennesse Titans @ Kansas City Chiefs: Bilanz und letzte Duelle

In der Regular Season trafen beide Teams bereits aufeinander, damals siegten die Titans knappt mit 35:32. Im Gesamtvergleich liegt das Team aber knapp hinten. Von 41 Duellen konnte Tennessee 19 Siege gewinnen, während Kansas City 22 Erfolge verbuchte.