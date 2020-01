Ski Alpin LIVE: Damen-Parallel-Riesenslalom (Sestriere) & Herren-Slalom (Wengen) im Livestream & TV sehen

Die Ski-Klassiker gehen in die nächste Runde. Der heutige Sonntag bringt den Parallel-Riesenslalom der Damen in Sestriere mit sich, für die Herren geht es hingegen mit dem Slalom in Wengen weiter (beides LIVE im Eurosport-Channel auf DAZN & im LIVETICKER).

© GEPA

Ski Alpin: Weltcup-Programm für den heutigen Sonntag

Am Sonntag geht es mit der Qualifikation für den Damen-Parallel-Riesenslalom los. Anschließend kommen die Herren beim Slalom in Wengen zum Zug.

Uhrzeit Disziplin Ort LIVETICKER und TV 09:15 Uhr Damen-Parallel-RTL Sestriere SPOX , DAZN 10:15 Uhr Herren-Slalom Wengen SPOX , DAZN 11:45 Uhr Damen-Parallel-RTL Sestriere SPOX , DAZN 13:15 Herren-Slalom Wengen SPOX , DAZN

Ski-Weltcup: TV-Übertragung & Livestream

Über den Eurosport-Channel zeigt DAZN den gesamten Ski-Weltcup live - auch die Rennen in Wengen und Sestriere.

Außerdem zeigt der ORF die Rennen live auf ORF eins und in der TvThek.

© getty

Matthias Mayer holte Sensationssieg bei Herren-Kombination

Skirennläufer Matthias Mayer hat für eine Sensation zum Auftakt der Lauberhornrennen in Wengen gesorgt und sein Glück selbst nicht fassen können. "Unglaublich! Das freut mich wirklich, dass ich wieder mal einen Slalom runtergebracht habe", sagte der Kärntner am Freitag nach dem Triumph in der Alpinen Kombination vor den Franzosen Alexis Pinturault (+0,07 Sek.) und Victor Muffat-Jeandet (0,67).

Mit einem bravourösen Abfahrtsieg und 1,68 Sekunden Vorsprung auf Pinturault startete Mayer am Nachmittag laut neuer Regel als Erster in den Torlauf. Er nützte Piste und Startnummer optimal aus, am Ende glänzte er sogar mit der viertbesten Slalomzeit. Im Gesamtweltcup übernahm Pinturault mit 613 Zählern die Führung vor dem Norweger Henrik Kristoffersen (611) und dem Kombi-Achten Aleksander Aamodt Kilde (551), Mayer ist Fünfter mit 462 hinter dem Südtiroler Dominik Paris (476/Kombi-Zwölfter).

Ski Alpin: Weltcup-Kalender im Jänner

Der Herren:

Datum Ort Disziplin Sieger 05.01.2020 Zagreb (CRO) Slalom Noel (FRA) 08.01.2020 Madonna di Campiglio (ITA) Slalom Yule (SUI) 11.01.2020 Adelboden (SUI) Riesenslalom Kranjec (SVN) 12.01.2020 Adelboden (SUI) Slalom Yule (SUI) 17.01.2020 Wengen (SUI) Kombination Mayer (AUT) 18.01.2020 Wengen (SUI) Abfahrt Feuz (SUI) 19.01.2020 Wengen (SUI) Slalom 24.01.2020 Kitzbühel (AUT) Super-G 25.01.2020 Kitzbühel (AUT) Abfahrt 26.01.2020 Kitzbühel (AUT) Slalom 28.01.2020 Schladming (AUT) Slalom

Der Damen: