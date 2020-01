FC Augsburg gegen BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-TICKER

Borussia Dortmund gastiert zum Rückrundenstart am heutigen Samstag beim FC Augsburg. Die Partie könnt Ihr hier im LIVE-TICKER verfolgen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Augsburg gegen BVB heute im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Insbesondere die Aufstellung des BVB wird mit Spannung erwartet. Während Paco Alcacer, der mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wird, nicht im Kader steht, könnte Königstransfer Erling Haaland sein Pflichtspieldebüt für die Schwarz-Gelben feiern.

Vor Beginn: Schiedsrichter Manuel Gräfe wird die Partie leiten. Guido Kleve, Markus Sinn und Martin Petersen assistieren dem Unparteiischen. Im Kölner Keller sitzen Frank Willenborg und Thomas Gorniak.

Vor Beginn: Die Begegnung zwischen Augsburg und Dortmund beginnt am heutigen Samstag um 15.30 Uhr. Austragungsort ist die WWK-Arena.

FC Augsburg - BVB heute live im TV und Livestream

Im Free-TV habt Ihr keine Möglichkeit, das Gastspiel von Borussia Dortmund in Augsburg live zu sehen. Stattdessen besitzt der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga. Der Bezahlsender startet um 14 Uhr mit der Vorberichtserstattung. Zudem könnt Ihr das Geschehen auch in der Konferenz verfolgen.

Wer nicht über das benötigte Abonnement verfügt, aber trotzdem auf dem Laufenden bleiben will, ist bei DAZN an der richtigen Adresse. Der Streamingdienst hat bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights aller Spiele im Programm. Sichere Dir hier Deinen kostenlosen Probemonat!

DAZN kostet lediglich 11,99 Euro im Monat oder mit dem Jahresabo 119,99 Euro. Neben der Bundesliga bietet DAZN auch weiteren zahlreichen Spitzenfußball an.

FC Augsburg - Borussia Dortmund: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten sie spielen:

FCA: Koubek - Max, Jedvaj, Gouweleeuw, Lichtsteiner - Vargas, Baier, Khedira, Richter - Jensen, Niederlechner

Koubek - Max, Jedvaj, Gouweleeuw, Lichtsteiner - Vargas, Baier, Khedira, Richter - Jensen, Niederlechner BVB: Bürki - Zagadou, Hummels, Akanji - Guerreiro, Brandt, Witsel, Hakimi - Reus, Sancho - Haaland

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle