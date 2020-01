NFL Conference Championship Games 2020: Playoff-Übertragung heute live im TV und Livestream

Facebook

NFL Playoffs 2020: Spielplan, Datum, Uhrzeit und Ort

In den Conference Championship Games treffen die jeweils besten Teams aus den beiden Conferences aufeinander, um den Einzug in den Super Bowl auszuspielen. In der AFC messen sich die Kansas City Chiefs daheim mit den Tennessee Titans. Kickoff im Arrowhead Stadium ist am heutigen Sonntag (19. Januar) um 21.05 Uhr.

Im Duell um die NFC-Krone empfangen die San Francisco 49ers Superstar Aaron Rodgers und seine Green Bay Packers. Startschuss für die zweite Partie eines langen Footballabends ist in der Nacht von Sonntag auf Montag (20. Januar) um 0.40 Uhr.

NFL Conference Championship Games heute live: TV, Livestream, Übertragung

Im Free-TV werden beide KO-Duelle auf ProSieben bei ran NFL gezeigt. Beginn der Vorberichte zum AFC Championship Game ist um 20.45 Uhr, die Übertragung des zweiten Duells startet mit Kickoff um 0.40 Uhr. Zusätzlich sind beide Partien im Livestream bei ran.de verfügbar.

Solltet ihr generell Streaming bevorzugen, habt ihr auch die Möglichkeit, beide Spiele live bei DAZN zu verfolgen. Der Sport-Streaming-Dienst steigt ab 20.55 Uhr mit seiner Berichterstattung ein und wird euch mit folgendem Team durch den Abend führen:

Moderator: Flo Hauser

Flo Hauser Kommentator: Martin Pfanner

Martin Pfanner Experte: Adrian Franke

Zu später Stunde wird das Personal dann gewechselt und ihr bekommt die geballte Ladung Expertenwissen um die Ohren gehauen. Der Kracher zwischen den Niners und den Cheeseheads wird kommentiert von zwei ehemaligen NFL-Profis:

Kommentator: Markus Kuhn

Markus Kuhn Experte: Sebastian Vollmer

DAZN versorgt jedoch nicht nur Football-Fans mit Spielszenen, auch Partien der NFL, NHL und NBA werden live übertragen, sodass jeder US-Sportfan auf seine Kosten kommt. Für 11,99 Euro monatlich seid ihr dabei, ein Jahres-Abo wird für 119,99 Euro angeboten - und: den ersten Monat bekommt ihr kostenlos geschenkt!

Titans gegen Chiefs und Packers gegen 49ers: Highlights

Ihr habt am Sonntagabend schon was vor oder müsst am Montag früh raus? Kein Problem! Sowohl ran.de als auch DAZN und SPOX liefern euch bereits kurz nach Ende der Begegnungen die Highlights. Sodass ihr gleich am Montagmorgen erfahren könnt, wer in den Super Bowl LIV eingezogen ist.

NFL Conference Championship Game: Titans überraschen

Mit den Packers und 49ers haben sich die beiden top-gesetzten Teams aus der NFC erwartungsgemäß durchgesetzt - beide haben eine Bilanz von 13-3 vorzuweisen.

Die Chiefs um Superstar-Quarterback Patrick Mahomes gingen in der Regular Season einmal weniger als Sieger vom Platz, fuhren eine 12-4 Bilanz ein und treffen nun auf die Überraschung der Playoffs, die Tennessee Titans. Mit ihrem überragenden Running Game ( Derrick Henry! ) fegten sie zunächst über Tom Brady und seine Patriots hinweg (20:13), ehe sie die an Nummer 1 gesetzten Ravens schlugen (28:12).