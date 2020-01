Die Australian Open werden in diesem Jahr trotz der verheerenden Waldbrände in der Region stattfinden. Wann der erste Grand Slam startet, wer die Teilnehmer sind und wie Ihr die Spiele live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr von SPOX.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Sichere Dir jetzt den gratis Probemonat von DAZN und verfolge die Australian Open live!

Australian Open: Die Geschichte des Happy Slam

Die Australian Open finden unter diesem Namen seit 1969 statt. Austragungsort waren anfangs wechselnde australische Städte, ehe 1973 der Melbourner Stadtteil Kooyong als permanenter Spielort etabliert wurde.

Von diesem ging es 1988 in den Flinders Park, der seit 1997 Melbourne Park heißt. Mit dem Wechsel änderte sich auch der Untergrund des Turniers, gespielt wurde ab sofort auf Hartplatz, nicht mehr auf Rasen.

Der Melbourne Park ist bis heute Austragungsort und wurde vor seiner Eröffnung eigens für die Australian Open geplant und gebaut. Er umfasst 24 Plätze. Auf dem größtem, der Rod Laver Arena, finden sich 14.820 Zuschauerplätze.

Rekordsieger bei den Männern ist Novak Djokovic mit sieben Titeln, bei den Damen gewann Serena Williams die meisten Einzeltitel. Deutsche Rekordsiegerin ist Steffi Graf, die die Australian Open viermal gewinnen konnte, neben ihr gelang ein Titel in Melbourne nur Boris Becker (1991, 1996) und Angelique Kerber (2016).

Start der Australian Open: Wann beginnt der Grand Slam in Australien?

Losgelegt haben in Melbourne bereits die Qualifikanten, für sie startete das Turnier am 14. Januar. Die Hauptrunde mit den gesetzten Spielern beginnt am 20. Januar.

Termine der Australian Open 2020:

Datum Runde 14.-18. Januar Qualifikation 20./21. Januar 1. Runde 22./23. Januar 2. Runde 24./25. Januar 3. Runde 26./27. Januar Achtelfinale 28./29. Januar Viertelfinale 30./31. Januar Halbfinale 1. Februar Finale der Damen 2. Februar Finale der Herren

Australian Open 2020: Übertragung im TV und Livestream

Live und exklusiv vom Geschehen auf den Courts berichtet Eurosport . Ab dem 20. Januar überträgt der Sender täglich im Free-TV.

Dank einer Kooperation mit Eurosport sind alle Übertragungen auch bei DAZN im Eurosport-Channel zu sehen. Der Streamingdienst zeigt Euch täglich ab 0.55 Uhr die Spiele der AO live.

Schon gewusst? Neben den Australian Open gibts bei DAZN auch die US Open und die French Open im Eurosport-Channel zu sehen. Zusätzlich zu all den Highlights rund um die gelbe Filzkugel gibt es bei DAZN unter anderem ausgewählte Spiele der Champions League, 40 Spiele der Bundesliga und die komplette Europa League zu sehen.

Preislich liegt Ihr bei DAZN wahlweise im Monat bei 11,99 Euro oder im Jahr bei 119,99 Euro (entspricht etwa 9,99 Euro/Monat). Geschenkt gibt es für Neukunden den ersten Monat. Bock auf den gratis Probemonat? Dann bitte hier entlang.

© getty

Australian Open 2020: Gesetzte Teilnehmer

128 Spieler sind jeweils im Herren- und Damenturnier dabei, gesetzt sind die besten 32 unter ihnen.