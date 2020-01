BVB, News und Gerüchte: Youngster Tobias Raschl erleidet Bänderverletzung

Facebook

© getty

BVB: Tobias Raschl erleidet Bänderverletzung

Nachwuchshoffnung Tobias Raschl hat sich im Testspiel gegen Mainz 05 zum Abschluss des Trainingslagers in Marbella eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen. Nachdem anfangs sogar eine Schädigung der Syndesmose und eine längerfristige Pause befürchtet wurde, kann nun Entwarnung gegeben werden.

Der defensive Mittelfeldspieler zog sich nach Informationen der Ruhr Nachrichten "nur" einen Bänderteilriss zu. "Er soll in dieser Woche nicht trainieren", erklärte Trainer Lucien Favre auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Raschl wurde bei der 0:2-Niederlage gegen Mainz nach 72 Minuten ausgewechselt und wurde nach der Rückkehr nach Dortmund genauer untersucht.

Raschl ist seit Sommer 2019 festes Mitglied des Profikaders. In der Vorrunde stand er dreimal im Spieltagskader der Bundesliga, blieb aber ohne Einsatz. Stattdessen lief er zehnmal für die zweite Mannschaft in der Regionalliga und sechsmal in der Youth League auf. "Ich trainiere und verbessere mich, bin immer dabei, es hat sich was getan. Nun muss ich auf meine Chance warten", sagte Raschl im Trainingslager.

© getty

Borussia Dortmund: Lukas Piszczek spricht über Zukunft

BVB-Urgestein Lukasz Piszczek hofft auf eine Zukunft in Dortmund über den kommenden Sommer hinaus: "Aktuell ist das schwer zu sagen, wir führen Gespräche, und ich denke, Ende Januar oder Anfang Februar weiß ich mehr", erklärte der Pole im Gespräch mit Schwatzgelb . Seit 2010 lief Piszczek in 345 Pflichtspielen für den BVB auf, nach Saisonende läuft sein Vertrag aus.

In der Vorrunde kam der 34-Jährige auf 20 Pflichtspiele, war jedoch nur sporadisch Stammspieler. Viermal stand er ohne Einsatz im Kader, nur neun Spiele bestritt er über die vollen 90 Minuten. Nach der Umstellung auf eine Fünferkette war der Platz als rechter Außenverteidiger durch Achraf Hakimi besetzt.

Für die Rückrunde, die der BVB mit einem Rückstand von sieben Punkten auf Spitzenreiter RB Leipzig angeht, ist Piszczek positiv gestimmt: "Wenn wir so weiterarbeiten wie nach dem Paderborn-Spiel und dazu in den entscheidenden Momenten als Team und jeder Einzelne ein wenig konzentrierter zu Werke gehen, haben wir gute Chancen, vorne noch mitzumischen."

Nach zehn Jahren im Verein sei die Borussia "auf jeden Fall" das Zuhause des ehemaligen Herthaners geworden: "Ich habe schon nach den ersten drei Jahren gemerkt, dass der BVB der Ort ist, an dem ich mich sehr wohl fühle. Deshalb habe ich schon früh gesagt, dass ich am liebsten meine Karriere beim BVB beenden möchte und ich hoffe, dass es auch so kommen wird."

BVB: Die kommenden Spiele im Überblick

Der BVB startet mit einem machbaren Programm in die Rückrunde: Neben Auswärtsspielen in Augsburg und Bremen empfängt die Borussia Köln und Union im Signal-Iduna-Park.