Wer am 2. Feburar 2020 im Super Bowl LIV gegeneinander antreten wird, steht noch nicht fest. Dafür ist bereits bekannt, wer den Zuschauern bei der Halbzeit-Show einheizen wird. Hier erfahrt Ihr, welche Superstars in der Halbzeit beim Super Bowl auftreten werden!

Super Bowl: Welche Stars sind bei der Halbzeitshow?

Ein Auftrifft in der Halbzeitshow beim Super Bowl ist selbst für die größten Künstler ein Ritterschlag. So heizten in der Vergangenheit bereits die Größten der Branche in der Pause des NFL-Finals ein. Michael Jackson, Bruce Springsteen, Madonna, Justin Timberlake, Beyonce Knowles und Lady Gaga sind nur einige Superstars, die sich in den letzten Jahren die Ehre gaben.

Unvergessen ist der Nipplegate-Skandal 2004 als Justin Timberlake Janet Jackson während der Performance bewusst oder unbewusst eine Brust entblößte. Der Aufschrei in den USA war riesig, die Publicity für die beiden Superstars war es auch.

Bei rund 800 Millionen Zuschauer weltweit ist es selbst für die größten Musikstars eine neue Erfahrung. Das dürften auch die beiden Popikonen bestätigen, die die NFL in diesem Jahr für den Super Bowl gewinnen konnten. Nachdem es im Vorjahr mit der Band Maroon 5 eher brav zuging, dürfen sich die Zuschauer dieses Mal auf heiße Tanzeinlagen von zwei Latinadiven freuen.

Shakira und Jennifer Lopez werden in der Halbzeitshow des Super Bowls auftreten und sicher für ein Minikonzert sondergleichen sorgen. JLo versprach bereits ein Feuerwerk nach der Verkündung im September.

Super Bowl: Die Halbzeit-Shows der vergangenen 10 Jahre

Jahr/Super Bowl Showact 2010: XLIV The Who 2011: XLV The Black Eyed Peas, Usher, Slash 2012: XLVI Madonna, LMFAO, Nicki Minaj 2013: XLVII Beyonce, Destiny's Child 2014: XLVIII Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers 2015: XLIX Katy Perry, Lenny Kravitz, Missy Elliott 2016: L Coldplay, Beyonce, Bruno Mars 2017: LI Lady Gaga 2018: LII Justin Timberlake 2019: LIII Maroon 5, Big Boi, Travis Scott

Wann und wo findet der Super Bowl statt?

Der 54. Super Bowl findet am 2. Februar 2020 im Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida statt. Kickoff in der Heimstätte der Miami Dolphins ist um 0.30 Uhr deutscher Zeit. Das Event dauert vermutlich ca. vier Stunden.

Wer zeigt / überträgt den Super Bowl LIV live im TV und Livestream?

Dazu kann man das Finale der NFL-Saison auch im TV bei ProSieben und im Livestream bei ran.de schauen.

NFL: Super-Bowl-Sieger der vergangenen zehn Jahre