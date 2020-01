TSV Hartberg testete Deutschland-Legionär Benjamin Wallquist von Rot-Weiss Essen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA

Eigentlich wollten die Oststeirer nicht mehr am Transfermarkt aktiv werden, doch möglicherweise könnte sich beim TSV Hartberg noch etwas tun. So testeten die Hartberger beim 6:1-Testspielsieg gegen den SC Weiz Deutschland-Legionär Benjamin Wallquist von Rot-Weiss Essen. Der 19-Jährige wurde in der zweiten Halbzeit in der Abwehrzentrale neben Michael Huber eingesetzt.

Wallquist spielte in der Red Bull Salzburg-Akademie und gehörte zum Nachwuchsteam, das 2017 unter Marco Rose die UEFA Youth League gewann. Daraufhin wagte er den Schritt nach Deutschland ins Nachwuchszentrum des TSG Hoffenheim, wo ihm ein Durchbruch in den Profikader verwehrt blieb, ehe er sich diese Saison RW Essen anschloss. Zudem durchlief der 1,91m große Abwehrriegel sämtliche ÖFB-Nachwuchsnationalteams.