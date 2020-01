Das Highlight der NFL-Saison steht wie gewohnt Anfang Februar an. Im Super Bowl wird der Gewinner der Vince-Lombardi-Trophy ermittelt. Doch wo wird das Spektakel in diesem Jahr ausgetragen? Hier gibt's die Antwort.

© getty

Den Super Bowl könnt Ihr live auf DAZN verfolgen. Jetzt den Gratis-Monat sichern.

NFL: Wo findet der Super Bowl 2020 statt?

Die Spielstätte des Super Bowl wird traditionell durchgewechselt. Nachdem er im vergangenen Jahr im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta ausgetragen wurde, geht es in diesem Jahr nach Florida.

Gespielt wird am 2. Februar im Hard Rock Stadium von Miami. Die Heimstätte der Miami Dolphins bietet Platz für 64.767 Zuschauer und war bereits fünfmal Austragungsort eines Super Bowls. Zuletzt wurde Super Bowl XLIV im Jahr 2010 im Hard Rock Stadium ausgetragen.

© getty

NFL: Conference Championships Games im Überblick

Noch vier Teams können in den Super Bowl einziehen. In der AFC treffen die Kansas City Chiefs auf das Überraschungsteam aus Tennessee. In der NFC stehen sich die beiden Top-Seeds San Francisco und Green Bay im Championship Game gegenüber.

Datum und Uhrzeit Conference Heim Gast 19. Januar, 20.45 Uhr AFC Kansas City Chiefs Tennessee Titans 20. Januar, 0.40 Uhr NFC San Francisco 49ers Green Bay Packers

Super Bowl 2020: Wer tritt bei der Halbzeitshow auf?

Neben dem sportlichen Spektakel steht der Super Bowl meist auch im Zeichen großer Shows in der Halbzeit der Begegnung. So ist ein Auftritt beim größten Sportevent der Welt für die Künstler äußerst prestigeträchtig.

In diesem Jahr werden die Superstars und Latina-Ikonen Shakira und Jennifer Lopez in der Halbzeit auftreten. Pop-Diva JLo versprach ein Feuerwerk nach der Verkündung im September.

Super Bowl live im TV und im Livestream verfolgen

Bei all dem könnt Ihr sogar live dabei sein. Der Super Bowl wird nämlich auch in Deutschland übertragen. Auf DAZN werden zwei Livestreams zum Abruf bereitstehen. Beim Streaming-Dienst könnt Ihr nämlich die Begegnung entweder mit deutschem Kommentar oder mit englischen Original-Kommentar verfolgen.

Außerdem zeigt ProSieben das Spiel im Free-TV und hat zudem einen Livestream auf ran.de im Angebot.

© getty

NFL: Die letzten Super Bowls

Die beiden Vorjahresfinalisten sind beide schon raus aus dem Rennen um den Super Bowl. Während sich die Los Angeles Rams nicht einmal für die Playoffs qualifizierten, schied New England Patriots als Titelverteidiger in der Wildcard-Round gegen die Tennessee Titans aus.