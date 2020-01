Handball-EM: Spielplan und Termine in der Hauptrunde

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© getty

Lediglich zwölf von 24 Mannschaften haben nach der Vorrunde noch die Chance auf den EM-Titel. Die beiden Besten der sechs Vorrundengruppen wurden nun in zwei Sechser-Gruppen in der Hauptrunde aufgeteilt.

So spielen die qualifizierten Mannschaften aus den Gruppen A, B und C und die Teams aus den Gruppen D, E und F zwei Halbfinal-Teilnehmer aus.

Handball-EM: Spielplan der Hauptrunde

Da gegen die Gruppengegner aus der Vorrunde in der Hauptrunde nicht mehr gespielt wird, ergeben sich für alle Teams vier weitere Begegnungen. Die Hauptrunde startet dabei am 16. Januar, nachdem am 15. Januar die letzten Vorrunden-Spiele absolviert wurden.

Bis zum 22. Januar kämpfen die Teams in den beiden Gruppen um das Halbfinale. Einige Teams gehen dabei mit einem Vorsprung ins Rennen. Punkte, die sie gegen das Team, das sich ebenfalls qualifiziert hat, gewonnen haben, nehmen sie mit in die Hauptrunde.

Hauptrundengruppe I wird dabei in Wien ausgespielt, während Gruppe II ihre Partien im schwedischen Malmö bestreitet. Die Finalspiele (Endspiel, Spiel um Platz 3, Spiel um Platz 5) sind dann jedoch in Stockholm angesetzt.

EM-Hauptrundengruppe I: Spielplan

Deutschland spielt in der Wiener Stadthalle gegen Weißrussland, Kroatien, Österreich und Tschechien.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 16.01. 16 Uhr Spanien Tschechien 16.01. 18.15 Uhr Kroatien Österreich 16.01. 20.30 Uhr Weißrussland Deutschland 18.01. 16 Uhr Weißrussland Tschechien 18.01. 18.15 Uhr Spanien Österreich 18.01. 20.30 Uhr Kroatien Deutschland 20.01. 16 Uhr Kroatien Tschechien 20.01. 18.15 Uhr Weißrussland Spanien 20.01. 20.30 Uhr Österreich Deutschland 22.01. 16 Uhr Kroatien Spanien 22.01. 18.15 Uhr Weißrussland Österreich 22.01. 20.30 Uhr Tschechien Deutschland

EM-Hauptrundengruppe I: Tabelle vor dem Start

Platz Nation Tordifferenz Punkte 1 Kroatien 31:23 2 2 Spanien 33:26 2 3 Österreich 32:29 2 4 Tschechien 29:32 0 5 Deutschland 26:33 0 6 Weißrussland 23:31 0

© getty

EM-Hauptrundengruppe II: Spielplan

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 17.01. 16 Uhr Slowenien Island 17.01. 18.15 Uhr Norwegen Ungarn 17.01. 20.30 Uhr Portugal Schweden 19.01. 14 Uhr Portugal Island 19.01. 16.15 Uhr Slowenien Ungarn 19.01. 18.30 Uhr Norwegen Schweden 21.01. 16 Uhr Portugal Slowenien 21.01. 18.15 Uhr Norwegen Island 21.01. 20.30 Uhr Ungarn Schweden 22.01. 16 Uhr Portugal Ungarn 22.01. 18.15 Uhr Norwegen Slowenien 22.01. 20.30 Uhr Island Schweden

EM-Hauptrundengruppe II: Tabelle vor dem Start

Platz Nation Tordifferenz Punkte 1 Norwegen 34:28 2 2 Ungarn 24:18 2 3 Slowenien 21:19 2 4 Schweden 19:21 0 5 Island 18:24 0 6 Portugal 28:34 0

Handball-EM: Termine

Nach Abschluss der Vorrundengruppen werden die beiden Gruppenbesten in zwei Sechsergruppen eingeteilt. Nach vier weiteren Spielen ziehen die Gruppenersten und -zweiten ins Halbfinale ein.